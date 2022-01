Britney Spears lo muestra todo en sesión de fotos

Britney Spears está viviendo intensamente independencia, luego de haberse liberado de la tutela de su padre James Spears, quien estuvo por más de 13 años a cargo de las finanzas y decisiones de la cantante. En una publicación realizada en su cuenta de Instagram la estrella del pop compartió una sesión de provocativas fotos con sus más de 38.4 millones de seguidores.

“La energía de una mujer libre nunca se había sentido tan bien”, escribió al subir las fotos. En las imágenes aparece totalmente desnuda y un par de figuras cubren sus zonas más íntimas para evitar la censura de la red social. La cantante desactivó la opción de poder comentarios, por lo que sus admiradores no pudieron expresar su reacción, sin embargo, rápidamente la publicación sobrepasó los 2 millones de Me Gusta.

En otra publicación, la artista deleitó a su público con un video posando en bikini. “Este es mi primer traje de baño de tiro alto. A mi novio le gusta , pero yo no estoy segura. Es muy loco porque se puede ajustar para que queda más o menos alto”, señaló en la publicación donde posa coquetamente para el lente.

Tras volver a ser una mujer libre, la cantante se ha dedicado a disfrutar al máximo su vida, viajando en aviones privados a paradisíacos destinos junto a su prometido, Sam Asghari, de 27 años.

Esta no es la primera vez que sube provocadoras imágenes a su Instagram. Hace poco más de 3 meses subió una imagen similar. “Jugar en el Pacífico nunca ha herido a nadie”, escribió.

Mientras que anteriormente citó a Sofía Loren para posar en topless en el patio de su casa. “Hay una fuente de juventud, es tu mente, tus talentos, la creatividad que le das a la vida y a las personas que amas. Cuando aprendas a destapar esta fuente realmente habrás desafiado tu edad”, escribió.

La diva del pop ha expresado que se encuentra feliz y enamorada de su novio, con quien planea casarse.

“Este guapo idiota no solo ha estado conmigo en los peores y mejores momentos de mi vida, sino que además es un excelente cocinero”, escribió.

En el aspecto familiar la artista rompió relaciones con sus padres, afirmando que con todas las cosas que le han hecho deberían estar en la cárcel.

“Todavía me asombra cada día cuando despierto cómo mi familia y la tutela pudieron hacerme lo que me hicieron. Fue degradante e inmoral. Sin mencionar todas las cosas malas que ellos me hicieron, por las cuales todos deberían estar en la cárcel. Sí, incluida mi madre que va a misa. Antes mantenía mi boca cerrada para que hubiera paz en la familia, pero no esta vez. No he olvidado!! y espero que esta noche ellos mirar hacia arriba y entender exactamente a lo que me refiero”, escribió.