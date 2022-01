Bebé es abandonado en Alaska con desgarradora nota de su madre

Un bebé fue abandonado en una caja el pasado 31 de diciembre y logró sobrevivir a pesar del intenso frío de Alaska. De acuerdo a lo reportado por el New York Post, junto al bebé fue hallada una nota escrita aparentemente por su madre, donde explicaba el motivo de su terrible decisión.

Alrededor de las 2 pm del 31 de diciembre la policía respondió a un llamado en relación al hallazgo de un bebé, quien fue encontrado por una residente de Fairbanks, identificada como Roxy Lane, en las intersecciones de las calles Dolphin Way y Chena Point Avenue.

De acuerdo al reporte de la policía, el bebé parecía haber sido abandonado hacía poco tiempo en el lugar y se encontraba en buen estado. Tras el hallazgo, Roxy Lane subió un video a sus redes sociales donde se ve al bebé envuelto en una frazada y la desoladora nota con la cual lo encontró.





En el mensaje escrito a mano y en tercera persona, se lee. “¡Por favor ayúdame! nací hoy 31 de diciembre de 2021 a las 6am. Nací 12 semanas prematuro. Mi madre tenía 28 semanas cuando me tuvo. Mis padres y abuelos no tienen comida ni dinero para criarme. Ellos nunca quisieron hacerme esto. Mi madre está triste de hacer esto. Por favor, tómame y encuéntrame una familia. Mi familia se lo suplica a quien me encuentre. Mi nombre es Teshawn”.

El recién nacido fue trasladado hasta un hospital local, donde confirmaron que se encontraba en buen estado de salud. En tanto, la mujer que lo encontró, señaló que aún no puede creer lo sucedido.

“He estado procesando mis sentimientos durante todo el día, y analizando junto a mi familia los diferentes escenarios y razones por las cuales algo como esto pudo suceder (…) Claramente, alguien de nuestra comunidad se sintió tan perdido y sin esperanza que tomó probablemente la decisión más difícil de dejar a esa vida inocente a un costado del camino con solo una frazada y un nombre. ¡Pero le puso un nombre! hay algo de amor en eso, aún cuando tomó una mala decisión”, escribió.

La mujer hizo un llamado a quien conozca a la madre del niño para que la ayude, “porque debe estar en una situación desesperada o sintiéndose abandonada”. La mujer afirmó que nunca olvidará lo sucedido. “Hoy salvé a un bebé y lo más probable es que pensaré en Teshawn por el resto de mi vida”, escribió.

En un comunicado, la policía de Alaska solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el menor se contacte con ellos, ya sea llamando al 907-451-5100 o enviando una pista anónima a través de la aplicación AKTips.