Encarcelan a madre de niña desaparecida en Nueva Jersey ¿Qué le hizo a su hija?

La desesperada búsqueda que inició una madre por su hija desaparecida dio un radical vuelco. La mujer, identificada como Jamie Moore, de 40 años, quien alertó a las autoridades por la desaparición de su hija de 14 años, y pidió entre lágrimas a la comunidad para ayudarla en su búsqueda, no era lo que parecía. Tras el hallazgo de la adolescente por la policía, quedaron al descubierto años de abusos y vejaciones de parte de la madre.

Hoy Moore está encarcelada, perdió la custodia de sus hijos y enfrenta cargos de abuso infantil. Mientras que la menor y su hermano, de tres años, se encuentran bajo el cuidado de la División de Protección Infantil de Nueva Jersey.

Mira el vídeo de CBS New York





Play



Mother Of New Jersey Teen Who Went Missing Arrested The mother of 14-year-old Jashyah Moore is under arrest. The East Orange teen had been missing since Oct. 14 but was found safe Thursday night in New York City; CBS2's Alice Gainer reports. 2021-11-12T22:09:50Z

De acuerdo a las autoridades, la niña, quien tras pasar cuatro semanas desaparecida fue hallada en Harlem, habría huido del hogar por temor a ser golpeada nuevamente por su madre.

Según información publicada por CBS New York, el 14 de octubre la niña habría ido a comprar a una tienda del barrio y al llegar a la casa se percató de que había perdido la tarjeta de débito. Ante el descuido, la madre la habría abusado física y verbalmente y la habría enviado a recuperar la tarjeta advirtiéndole que si no la hallaba mejor no regresara al hogar. Al no encontrar la tarjeta y saber que le esperaba otra paliza, la niña decidió huir y esconderse por semanas, hasta ser hallada sana y salva por la policía de Nueva York.

Moore había reportado a su hija como desaparecida e insistía que alguien la tendría cautiva en contra de su voluntad. Realizó sentidos llamados a la comunidad para que la ayudaran a encontrarla e incluso abrió una página de GoFundMe solicitando ayuda para dar con el paradero de la menor, cuenta que a la fecha ha recaudado 7.868 dólares.

https://www.gofundme.com/f/help-bring-our-baby-jashyah-home

Un infierno

Todo indica que la adolescente vivía un verdadero calvario en su casa. Moore, quien se encuentra recluida desde la semana pasada, está acusada de poner en peligro a un menor, y de abuso físico y negligencia. Esto, tras todos los abusos que relató haber sufrido la menor al ser hallada el jueves pasado.

De acuerdo a información publicada por CBS New York, a la mujer se le acusa de apuñalar a su hija con un cuchillo, rociarle la cara con lejía, arrancarle las trenzas y golpearla en la cabeza con una sartén. Además, Moore habría golpeado a su hija con perchas, un palo de escoba, y le habría puesto las rodillas al cuello para evitar que respirara. Además, obligaba a la adolescente a mendigar de manera recurrente y si no regresaba con suficiente dinero la castigaba.

Respecto a su actuar negligente, se le acusa de no haber inscrito a la niña en la escuela e impedir que asistiera a clases en línea. Por otra parte, la menor habría confesado que su madre la obligaba a cuidar a su hermano de tres años y a cocinar para ambos, de lo contrario no podían comer.

Jamie Moore tiene fijada una audiencia para esta semana en la corte.