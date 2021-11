Britney Spears quiere tener una hija

Ahora que se puso fin a la tutela que por más de 13 años le impidió disponer de su dinero y tomar decisiones como casarse o tener un bebé, Britney Spears parece estar decidida a recuperar el tiempo perdido. La cantante, de 39 años, está preparando su boda con su prometido Sam Asghari, de 27 años, y tal parece que pronto también podrían convertirse en padres.

“Estoy pensando en tener otro bebé!!! me pregunto si es una niña…ella está en puntillas tratando de alcanzar algo, eso de seguro”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Su novio rápidamente respondió a la publicación con un divertido comentario. “Espero que ella tenga lindas pantorrillas como esas! eso no podría heredarlo de mi”, señaló.

En tanto, los seguidores de la artista la llenaron de comentarios alentadores. “Te mereces otro bebé, fuiste apartada de momentos preciosos en la crianza de tus hijos. Te mereces vivir” y “Si quieres un bebé tenlo, serías una gran madre para una niña. Un tremendo modelo a seguir”, fueron algunos de los más de 14.500 comentarios que generó la publicación.

Antes de ganar la batalla legal y liberarse de la tutela de su padre James Spears, la cantante reveló que la habían obligado a usar un dispositivo para no quedar embarazada y que ella quería tener otro bebé. Spears es madre de dos niños, Sean Preston y Jayden James Federline, de 15 y 16 años, fruto de su matrimonio con el bailarín Kevin Federline.

La artista reveló recientemente que Donatella Versace ya se encuentra confeccionando el vestido de novia con el que dará el sí a su novio, con quien mantiene una relación de más de 4 años.

“Mi madre debería estar en la cárcel”

En una reciente publicación en su Instagram Spears dejó claro que las relaciones con su familia están totalmente quebradas. “Se lo vergonzoso que es tener que compartir el hecho de que no he visto dinero en efectivo o que no podía conducir mi vehículo…pero honestamente todavía me asombra cada día cuando despierto cómo mi familia y la tutela pudieron hacerme lo que me hicieron. Fue degradante e inmoral. Sin mencionar todas las cosas malas que ellos me hicieron, por las cuales todos deberían estar en la cárcel. Sí, incluida mi madre que va a misa. Antes mantenía mi boca cerrada para que hubiera paz en la familia, pero no esta vez. No he olvidado!! y espero que esta noche ellos mirar hacia arriba y entender exactamente a lo que me refiero”, escribió.