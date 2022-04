Video: Becky G esquiva a hombre que intentó tocar sus pechos

La cantante Becky G vivió una incómoda situación mientras posaba para una foto junto a un desconocido. En el video difundido por el programa de farándula El Gordo y la flaca (Univisión) se aprecia cómo el sujeto sosteniendo una vaso sobre la mano, abraza a la artista, pasando su brazo sobre sus hombros y posándolo muy cerca de sus pechos.

La actitud del sujeto claramente molestó a Becky G, quien sin pensarlo retiró el brazo del hombre en una actitud segura y decidida. Acto seguido posó con una amplia sonrisa para la foto.

El video generó diversos comentarios entre los cibernautas, quienes aplaudieron la reacción de la cantante de 25 años. “Ella como toda una dama se da su lugar”, “Una cachetada minino porque eso no se hace”, “Él le colocó el vaso en el busto con su segunda intención”, “No se sintió cómoda. Está muy bien que lo haya hecho, todo tiene límites”, y “Eso está bien, porque hay gente que anda con una sabrosura poniendo mano, yo soy uno que detesta que me estén manoseando, su sana distancia por favor”, fueron algunas de las opiniones de quienes vieron el video.

Al margen del mal rato, Becky G sigue cosechando triunfos en su carrera musical. Su interpretación del tema “Mami” junto a Karol G en el festival de música y artes Coachella 2022 fue todo un éxito, generando una oleada de halagos y siendo catalogada por la revista Billboard como una de las mejores presentaciones de Coachella.

Recientemente la intérprete de “Sin pijama” compartió con sus más de 31,7 millones de seguidores de Instagram un adelanto de su nuevo sencillo “No Mienten”, donde se le ve posando con un provocativo baby doll.

“NO MIENTEN!!¿Qué tal les pareció? VAMOS CON ESTA! #NOMIENTEN”, escribió al publicar parte del video de la canción que canta completamente en español.

La primera en dejarle un comentario fue su gran amiga y colega Chiquis Rivera. “Body”, le escribió la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, haciendo alusión a la linda figura que luce en la producción.

ESCUCHA LA VERSIÓN COMPLETA DE “NO MIENTEN” AQUÍ

Play

Becky G – NO MIENTEN (Audio) Becky G – NO MIENTEN (Audio) Music: Apple Music: BeckyG.lnk.to/NoMienten/applemusic Spotify: BeckyG.lnk.to/NoMienten/spotify Amazon: BeckyG.lnk.to/NoMienten/amazonmusicstreaming YouTube: BeckyG.lnk.to/NoMienten/youtube iTunes: BeckyG.lnk.to/NoMienten/itunes Deezer: BeckyG.lnk.to/NoMienten/deezer TikTok: BeckyG.lnk.to/NoMienten/tiktokusemysound Pandora: BeckyG.lnk.to/NoMienten/pandora Instagram: smarturl.it/BeckyGInstagram Facebook: smarturl.it/BeckyGFB Twitter: smarturl.it/BeckyGTW Official Site: iambeckyg.com #BeckyG #NoMienten #Esquemas Music video by Becky G performing NO MIENTEN (Audio). (C) 2022 Kemosabe Records/RCA Records 2022-04-20T04:00:02Z

El nuevo álbum de Becky G titulado “Esquemas” ya se encuentra disponible para pre reservar y será estrenado en todas las plataformas el próximo 13 de mayo.

“I am so thankful for the people showing support. La verdad es que pasé por muchas cosas durante el tiempo que tomé para crear este álbum. Cosas bonitas y otras no tanto. It makes me so happy. You have no idea. ROMPIENDO ESQUEMAS BABY!!!”, escribió sobre su nueva producción en su cuenta de Twitter.

RESERVA AQUÍ EL NUEVO ÁLBUM DE BECKY G