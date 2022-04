Karol G comparte fogoso video y las redes estallan ¡Míralo aquí!

A solo días de haber impactado al mundo con una presentación increíble en el festival de música y arte Coachella 2002, Karol G dejó estupefactos a sus más de 55,5 millones de seguidores de Instagram con un provocativo video que subió bailando animadamente con un sugerente diseño de bikini “under boob”.

“P R O V E N Z A. Recordé que este año no he sacado música y me animé”, escribió al subir el video que rápidamente superó los 10 millones de reproducciones. En las imágenes se ve a la colombiana moviendo las caderas y luciendo sus curvas muy feliz, mientras canta una pegajosa canción.

Con el sensual video la artista, de 31 años, dejó claro que se encuentra en excelente condición física, luciendo espectacular en su bikini blanco. La colombiana completó su look playero con una gorra y lentes de sol, y como siempre destacaron sus largas y coloridas uñas.

“¿Cómo le haces para cargar con tanto talento, belleza, éxito y amor de la gente en esos hombros mi amor? Eres la mejor, sigue rompiendo y ahora se viene otro himno”, “Me vas a matar, aún no supero el súper show de anoche, fuiste una BESTIAAAAA arriba de ese escenario lit temblé, y ahora vienes con este hitttttt. Me va a dar asmaaaaa. ¡Te amoooooooooo negrita!, y “Carolina en este momento el mundo es tuyo. Tienes miles de ojos puestos en ti. Tú brillas con luz propia. Por muchos comentarios negativos y por mucho que gente mal intencionada -que sabe la calidad de persona que dejó ir- quiera hacerte apagar por envidia de lo mucho que estás brillando, nunca dejarás de brillar. El mundo es tuyo #Labichotadetodos. Por mucho que me insulten por DM no me importa @karol g es @karol g y el que no le guste que cierre sus ojos y si no puede cerrar los ojos que cierre las redes ¡carajo!”, fueron algunos de los más de 68 mil comentarios que recibió.

Sin dudas La Bichota disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera musical. Tras su presentación en Coachella 2022 ha recibido miles de elogios, algunos provenientes de exitosos colegas como Maluma y J Balvin.

“Carolina Giraldo, hace poco hablamos de cómo todo puede cambiar y las vueltas de la vida. Me tocó verte en fiestas de quince años, cantando juntos, colegios, discotecas, buscando oportunidades que, en lo largo, parecía que el camino cada día era más oscuro”, escribió J Balvin.

Mientras que Maluma subió a sus historias de Instagram una imagen de la artista en el escenario y escribió “Arriba Colombia HP”. Toda una ídola en ascenso.