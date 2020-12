¿Quiénes fueron las esposas de Armando Manzanero?

A tan pocos días de finalizar el año, el 2020 nos da otra triste noticia para el mundo del entretenimiento y farándula nacional. Este lunes 28 de diciembre, se dio a conocer el fallecimiento del maestro Armando Manzanero, a la edad de 85 años. Su fallecimiento se dio a causa del Covid-19, que cobra una vida más en el mundo.

Luego de una carrera exitosa como músico y compositor, el mexicano, quien fue uno de los más indicados para hablar sobre romanticismo, sobre todo cuando de música se trata. El interprete de canciones como “Somos Novios”, “Mía” y “Esta tarde vi llover”, contrajo matrimonio en cinco ocasiones.

¿Quiénes fueron sus grandes amores?

María Elena Arjona Torres

La primera de sus esposas con quien contrajo matrimonio en 1957, fue María Elena Arjona Torres, su novia de colegio y primer amor del cantautor yucateco. Ambos se conocieron cuando tenían la edad de 14 años, y tras seis años de noviazgo, se casaron en 1957. Durante su matrimonio, tuvieron cuatro hijos, Martha, María Elena, Diego y Armando.

Para el año de 1970, la pareja decidió divorciarse y terminar con su etapa como casados.

María Teresa Papiol Mirassou

Para 1991, Armando Manzanero contrajo matrimonio con María Teresa Papiol Mirassou, quien trabaja como empleado de un banco, y el mexicano conquistó gracias a sus bonitas letras e interpretaciones. A pesar del gran amor y tras siete años de union y felicidad, la pareja decidió terminar su matrimonio en el año de 1998.

Olga Leticia Aradillas Lara

Su tercer y más polémico matrimonio fue con Olga Aradillas, con quien se casó en el año 2002 hasta el año 2006. Esta relación estuvo en el ojo del público, ya que Olga Aradillas demandó a Manzanero por malos tratos y lo acusó de haberla agredido físicamente. Sin embargo, el compositor probó su inocencia ante un juicio en los tribunales, y la acusó de haberlo robado. Olga fue detenida por haberse llevado una camioneta propiedad del cantautor.

Después de nueve meses de litigio, Olga demostró su inocencia en el caso por hurto, pero, perdió el juicio por violencia doméstica, ya que se comprobaron que sus acusaciones eran falsas.

Soy inocente de lo que me culpa la señora Aradillas Lara, nunca la he maltratado, ni dado algún golpe, pero no permito que ofendan a mi familia y busque notoriedad a través del buen nombre que me he labrado en tantos años de carrera artística”, sostuvo el músico.

Susana Zabaleta y Gloria Caballero

Se dice que una de las parejas y amores de Armando Manzanero, fue Susana Zabaleta, una soprano y actriz mexicana nacida en Monclova, Coahuila, con quien compartió también el amor por el escenario y el arte.

Por su parte, con Gloria Caballero, Manzanero tuvo una relación en el año 2008, con quien se dice que se casaron, pero, no es información oficial. A pesar de esto, su relación duró muy poco, solo siete meses, en 2009.

Además de sus parejas oficiales, Armando Manzanero tuvo hijos con otras mujeres: Juan Pablo, Mainca y Rodrigo.

Su actual esposa: Laura Elena Villa

Luego de varios años de amores, de relaciones largas y cortas, finalmente Armando Manzanero, conoció a Laura Elena Villa, su actual esposa, con quien se casó en 2015, y desde ese momento, compartieron sus vidas, hasta el último minuto de vida del cantante mexicano.

Laura Elena Villa, una mujer treinta y seis años menor que él, fue la encargada de compartir su vida convertirse en su compañera de vida, luego de casarse en el año de 2014.

Desde que el cantautor fue ingresado y entubado al centro hospitalario por causa del Covid-19, su esposa estuvo a su lado y comunicó a medios locales, que la familia se encontraba bastante agradecida por el cariño de las personas y los mensajes de aliento para todo la familia de Armando Manzanero.

“Por su puesto que sí, he pasado he pasado días difíciles. Si he tenido días en los que no pierdo la esperanza, pero sí son de mucha angustia. Sobre todo por que el informe médico son solo por día, 10 minutos al día, y puede pasar otro día completo sin saber qué pasará con él”, explicaba su esposo, días antes de su fallecimiento.

Laura Elena Villa, esposa de Armando Manzanero platica en exclusiva para #Ventaneando y nos da detalles sobre la salud del cantante y compositor. 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/zrARFWUjpb — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 18, 2020

