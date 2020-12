Muere Armando Manzanero a sus 85 años: ¿De qué murió el cantante?

El mundo del entretenimiento está de luto tras darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del afamado cantante Armando Manzanero a sus 85 años de edad por complicaciones derivadas de su diagnóstico de COVID-19.

La noticia fue confirmada por la periodista mexicana Pati Chapoy mediante su cuenta oficial en la plataforma de Twitter: “Con dolor en mi corazón les informo que falleció #ArmandoManzanero.”

Laura Blum, representante de Armando Manzanero, confirmó que el deceso del músico ocurrió en horas de la madrugada de este lunes, 28 de diciembre de 2020.

Con dolor en mi corazón les informo que falleció #ArmandoManzanero — Pati Chapoy (@ChapoyPati) December 28, 2020

El locutor mexicano Javier Poza confirmó la muerte de Manzanero en la cuenta oficial en Twitter de su programa radial: “¡Ultima hora! Falleció a los 85 años de edad el maestro #ArmandoManzanero tras una lucha contra el Covid-19. Se va uno de los compositores más importantes de México. Vía @javierpoza”.

¡Ultima hora! Falleció a los 85 años de edad el maestro #ArmandoManzanero tras una lucha contra el Covid-19. Se va uno de los compositores más importantes de México. Vía @javierpoza pic.twitter.com/thiyzk1anw — JavierPozaInforma (@pozainforma) December 28, 2020

El destacado periodista mexicano Joaquín López-Dóriga informó en su cuenta oficial en Twitter que la causa de la muerte de Manzanero habría sido un paro cardíaco. Hasta el momento, su familia no se ha pronunciado al respecto.

La causa de muerte del maestro Manzanero habría sido un paro cardíaco. La familia no se ha pronunciado al respectohttps://t.co/sp8pIaRw9T pic.twitter.com/i0dw466WoM — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 28, 2020

A Armando Manzanero le sobreviven sus 7 hijos, 14 nietos y su esposa, Laura Elena Villa, con quien estaba casado desde el año 2014.

Armando Manzanero fue diagnosticado con COVID-19

El 11 de diciembre de este 2020, Armando Manzanero fue honrado en Yucatán con la inauguración de un espacio cultural en honor a su destacado aporte musical. En ese momento, el músico asistió al evento público que contó con la presencia de políticos mexicanos. Pocos días después, Manzanero empezó a presentar síntomas relacionados con el COVID-19.

El intérprete mexicano estaba recluido en un centro clínico de Ciudad de México desde el pasado 17 de diciembre tras haber sido diagnosticado con COVID-19. En ese momento, la noticia de su contagio fue confirmada por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

“La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) informa que el maestro Armando Manzanero dio positivo a COVID-19 y está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos. Agradecemos la preocupación y muestras de cariño de los autores y compositores, del público en general y de los medios de comunicación”, puntualizó la SACM mediante una publicación en Twitter.

Desde que fue recluido en un centro de salud, Manzanero no había presentado ningún tipo de complicaciones derivadas de su diagnóstico. Sin embargo, sus familiares dieron a conocer un comunicado de prensa en donde aseguraban que había sido intubado por complicaciones respiratorias que había presentado en los últimos días.

Según detallaron en el comunicado de prensa, el maestro Manzanero fue intubado como consecuencia de un agotamiento físico tras agradecer mediante contacto telefónico cada uno de los mensajes de solidaridad que recibió por parte de sus amigos y allegados por su estado de salud.

“En su condición médica esto significó un agotamiento físico, por lo que los médicos especialistas decidieron intubarlo, con el pleno consentimiento y autorización del mismo Armando Manzanero, este 22 de diciembre, para recibir soporte de ventilación mecánica, en un estado de reposo sin distractores, y así poder dar oportunidad a su sistema respiratorio a reestablecerse”, detallaron en el comunicado de prensa.

Después de ser intubado, Manzanero presentó una favorable mejoría de acuerdo con informes del personal médico que lo estaba atendiendo: “En el transcurso de este mismo día que se le implementó dicha ventilación mecánica, el intérprete y compositor ha estado presentado un estado de salud optimista”.

Familiares de Manzanero desmintieron la noticia de su muerte durante el fin de semana

Mediante un comunicado de prensa que fue publicado en la cuenta oficial en Instagram de Armando Manzanero, los familiares del músico lamentaron la ola de rumores que habían circulado en redes sociales durante el fin de semana sobre la muerte del afamado artista mexicano.

“Familiares del maestro Armando Manzanero desmienten supuesta muerte por COVID-19 del laureado compositor, cuya obra ha dado renombre a Yucatán y México. El Rey del romanticismo sigue hospitalizado en la Ciudad de México, librando una batalla en contra del COVID-19”, enfatizaron en el comunicado de prensa.

“La familia del maestro Manzanero lamenta que esas noticias falsas circulen por las redes sociales, ‘sobre todo por la esperanza que dio el parte médico’ hace unas horas. Después de desmentir los rumores, piden a los amigos, familiares y admiradores que sigan orando para el pronto restablecimiento de su salud”, puntualizó la familia de Manzanero en el comunicado de prensa.

Armando Manzanero padecía diabetes

¡Armando Manzanero padece diabetes desde hace 40 años y lo enfrenta con humor! | De Primera ManoAlex Lora normalmente festeja a la Virgen de Guadalupe en NY llevando la antorcha guadalupana, pero este año tuvo un contrato para cantarle en un evento en Zacatecas No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a la 1 p.m. con Gustavo Aadolfo Infante, Mónica Noguera, Alexia Almeida y… 2017-12-14T19:51:00Z

En el mes de diciembre de 2017, Armando Manzanero dio a conocer que desde hace cuarenta año padecía diabetes, un diagnóstico que no le impidió mantenerse en un estado de salud favorable.

“La llevo maravillosamente bien, eso me hace ser más dulce. Yo creo que ese ha sido el éxito que he tenido con la diabetes, no le he dado la importancia tan trágica que todo el mundo le da”, confesó Manzanero sobre su padecimiento.

“Nada me puede mejorar ni nada me puede empeorar, así que pueden venir los fallos que vengan y me vale un caraj…”, mencionó el músico en el mes de diciembre de 2017 al manifestarse sobre su diagnóstico con diabetes.

Armando Manzanero: Su legado musical

Armando Manzanero nació en la ciudad de Mérida, en Yucatán el 7 de diciembre de 1935, y hasta la fecha ha sido uno de los intérpretes de habla hispana más importantes de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera artística, Manzanero escribió más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado el reconocimiento a nivel mundial.

“Somos novios”, “Esta tarde vi llover” y “Contigo aprendí” son algunos de los éxitos de Armando Manzanero que se han convertido en una referencia para muchas generaciones en la música de habla hispana.

Hasta el momento de su muerte, Manzanero se desempeñó como Presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

El cantante mexicano fue honrado con un Premio Grammy a la carrera artística por su significativos aportes a la industria de la música. Asimismo, los Premios Billboard de la Música Latina lo honraron con un homenaje en la edición de este 2020 que se realizó en la ciudad de Miami, Florida.

Manzanero participó en un sinfín de programas de radio y televisión, grabó más de 30 discos y musicalizó numerosas películas.