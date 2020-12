¿Cuántos hijos tuvo Armando Manzanero?

Este lunes 28 de diciembre, el cantautor de clásicos boleros románticos que han acompañado los amores de muchas parejas en el mundo hispano, Armando Manzanero, dejó de existir, luego de sufrir por varios días los estragos y complicaciones a causa del Covid-19.

El señor del bolero cuyas letras pertenecían a muchas de sus experiencias amorosas fue un gran romántico que tuvo durante su vida varias mujeres quienes fueron las musas de su inspiración. Su primera novia y esposa María Elena Arjona Torres, fue un amor de colegio que empezó desde que tenía 14 años, y que luego de vivir durante seis años, de relación logró formalizarse en una boda matrimonial celebrada en el año de 1957.

Con María Helena cristalizaron el gran deseo de ser padres, teniendo cuatro hijos: Martha, María Helena, Armando y Diego Manzanero.

Martha Manzanero en declaraciones pasadas a noticias EFE, había expresado que en vista de que su padre había sido internado por complicaciones del Covid-19, ella y sus hermanos habían decidido viajar a México, para dar apoyo y estar pendientes de la salud de su padre, de quien se refirió como un “Guerrero”.

Mi padre es un guerrero, los médicos han dicho que harán lo posible para sacarlo adelante de esa enfermedad, dijo el pasado jueves la hija menor de la familia Manzanero Arjona, sin precisar en que hospital de la Ciudad de México, en el que está internado.

Por su parte, su hija María Elena, había afirmado que su padre presentaba mejoría, lo que alentaba inmensamente a la familia, llevándolos a considerar unas vacaciones en la playa luego de la recuperación total de la voz del bolero.

“Le subimos una libreta para que cuando tenga tiempo pueda tal vez escribir algo, porque sí está muy incómodo de estar solo, él es un hombre muy positivo (nos dijo) ‘¿qué nos vamos a ir a la playa?’ porque nos gusta muchísimo la playa. Nos gusta ir a San Bruno, en Yucatán que es una playa muy linda, muy tranquila, a la que hemos ido mucho desde que éramos niños. Porque además le conviene mucho a cualquier persona que tenga alguna situación pulmonar o cardiaca estar cerca del mar y ahora mismo lo platicamos con el doctor y nos dijo que sí”, expresó María Elena para el programa Ventaneando.

Así mismo, al maestro se le atribuyen otros dos hijos biológicos conocidos en el mundo del espectáculo. Rodrigo Manzanero, el cual ha causado mucha polémica al haber acusado a su padre de abandono, unas acusaciones que el reconocido bolerista contradijo en su momento, argumentado que para él su familia y sus hijos lo eran todo.

De Juan Pablo Manzanero, el otro hijo, el más conocido por haber seguido los pasos de su padre en el arte de la música desde los 17 años, se sabe que ha grabado varios discos como solista, pero también que ha hecho otras grabaciones en colaboración con su padre, las cuales hoy que el maestro ya no está, seguramente se guardarán para la posteridad dentro de un gran legado musical.

Sobre este hijo, el señor Armando Manzanero se refirió en las siguientes palabras:

“Si me llego a ir de este mundo a otra dimensión, lo que voy a deberle a Dios es una maravilla. No saben la vida bella que he tenido. Si acaso he tenido problemas fueron: ¡Subirme a un avión de primera clase y no alcanzar las piernas al piso! ¡O estirar el brazo en una mesa y no alcanzar la sal por estos brazos cortos! ¿Cabrones como yo quién sabe cuándo nacen? Tuve amor, siete hijos, dieciséis nietos. Uno solito me ha salido músico”. Armando Manzanero tiene la voz más ronca que nunca. Traga y la garganta parece funcionarle como rallador. Qué importa el formato acústico si lo que emerge desde esa diminuta caja de resonancia es fuego. De ese fuego ha nacido Juan Pablo, el doble de altura, el doble de voz. “Este hijo mío -sube el dedo índice- es mejor que yo”. Fueron sus palabras.

Finalmente, de Mainca Manzanero, otra de las hijas de Armando Manzanero, se sabe qué libró una de las batallas más importantes de su vida en contra del cáncer, y que actualmente trabaja en el Fucam, una Asociación Civil sin fines de lucro que ofrece a la mujer mexicana tratamiento integral especializado en cáncer de mama, y a quienes agradeció en un evento por su ayuda contra la lucha del cáncer y donde atiende a pacientes con esta enfermedad.

Así mismo dentro de la descendencia que deja el “Rey del Romanticismo” se encuentran sus nietos Valentina, Joel, Emiliano, Aaron, Sebastián, Isabela, Natalia, Inés, José María, Mariana, Ximena, Andrea, Jorge y Alejandro.

