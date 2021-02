Ariadne Díaz se contagió nuevamente con Coronavirus: ¿Cómo se encuentra la actriz?

Ariadne Díaz, conocida por su participación en la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”, se suma a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana que se han contagiado con Coronavirus recientemente. Sin embargo, el diagnóstico de la actriz mexicana llega en menos de doce meses de su primer contagio con el virus.

Mediante las historias de su cuenta en Instagram, Díaz dio a conocer la noticia de su contagio: “Se acuerdan que ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero… ¿cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar. Tuve COVID otra vez(…) Me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”.

La intérprete de 34 años continuó mencionando: “Me siento muy afortunada de que a pesar de haber lidiado con esto dos veces, en ambas ocasiones estuve saturando muy bien y la segunda vez sí un dolor de cuerpo nefasto y terrible… Pero dentro de todo siempre estuve bien, eso es algo que agradezco mucho y algo con lo que estoy muy agradecida con mi cuerpo por estar bien, de haberla librado y sentirme bien”.

Díaz destacó que una de las cosas que más agradece de haberse recuperado satisfactoriamente del COVID-19 por segunda ocasión es que tanto su hijo como su esposo, el actor Marcus Ornellas, no se contagiaron con el virus: “Cabe mencionar que de las cosas que más agradecidas me hacen sentir es que este niño cachetón y su papá las dos veces han salido negativos ellos dos, las dos veces se han sentido perfectos, eso es algo que me hace sentir muy contenta y agradecida con la vida”.

En la actualidad, Ariadne Díaz se encuentra libre de cualquier tipo de riesgo en relación al Coronavirus y ha retomado sus actividades diarias en compañía de su familia en Ciudad de México.

Ariadne Díaz anunció su primer diagnóstico con COVID-19 en el mes de diciembre de 2020

A inicios del mes de diciembre de 2020, Ariadna Díaz reveló mediante sus redes sociales que se había contagiado con COVID-19. Sin embargo, la actriz no dio a conocer la fecha exacta de su diagnóstico positivo al virus.

Díaz mencionó en ese momento que se sintió “mal de un día a otro”, por lo que optó por someterse a una prueba de diagnóstico de COVID-19 para conocer con exactitud si era portadora del virus. Por otra parte, la estrella mexicana aseguró que su esposo e hijo estaban libres de cualquier tipo de contagio.

Tras su recuperación, Ariadne Díaz instó a sus seguidores a cumplir con el distanciamiento social y con el uso correcto de mascarillas para evitar que las cifras de personas contagiadas con el virus siguieran aumentando de manera drástica en México.

Danna García es otra de las personalidades del entretenimiento que se han contagiado en más de una ocasión con COVID-19

Danna García, conocida por su participación en la telenovela “Pasión de Gavilanes”, se contagió en tres ocasiones con COVID-19. Pese a sus diagnósticos, la actriz logró salir airosa en las tres oportunidades.

A mediados del mes de mayo de 2020, García dio a conocer la noticia en su cuenta oficial en Instagram: “Soy nuevamente positiva para Coronavirus. Estoy sin palabras. Gracias a todos por el apoyo”.

En ese momento, la estrella colombiana describió que era una “pesadilla” lo que había vivido desde el mes de marzo de 2020 después de haber sido diagnosticada por primera vez con el virus.

En el mes de junio de 2020, Danna García admitió que la retención de líquidos y la pérdida de cabello eran algunas de las tantas secuelas que le habían quedado tras recuperarse del Coronavirus. Durante su contagio con el virus, la intérprete optó por aislarse para evitar que sus seres queridos estuviesen expuestos.

