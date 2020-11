¿Andrés Palacios está libre de COVID-19 tras contagio?

En entrevista exclusiva con “Despierta América” de Univision, Andrés Palacios confesó estar completamente recuperado tras haber dado positivo a una prueba de COVID-19 a mediados del mes de octubre. El actor de “Imperio de Mentiras”, recientemente se reincorporó a las grabaciones del proyecto televisivo.

“Me siento muy contento de poder regresar y principalmente porque fui muy bien recibido por todos mis compañeros, todo el equipo con mucha empatía y con muchas ganas de no solamente poder continuar con ‘Imperio de Mentiras’ porque todavía nos faltan por grabar varias cosas, pero sobre todo por la codependencia que hemos hecho de cariño, empatía y de diversión”, admitió la estrella chilena.

Palacios, quien actualmente protagoniza la serie “Imperio de Mentiras” que es transmitida por Univision, cumplió con una rigurosa cuarentena en su residencia en Ciudad de México desde que fue diagnosticado con COVID-19.

El actor que es muy reservado con su vida personal, no brindó detalles sobre si otros miembros de su familia se contagiaron con Coronavirus tras él haber dado positivo.

Las grabaciones de “Imperio de Mentiras” que actualmente se llevan a cabo en los foros de Televisa en Ciudad de México, paralizaron la producción tras el diagnóstico de Andrés Palacios con COVID-19, esto con la finalidad de evitar la posible propagación entre todo el personal humano involucrado en la realización del melodrama.

Tras la breve pausa en la producción, las grabaciones de “Imperio de Mentiras” actualmente se realizan con completa normalidad en México y cumpliendo con los debidos protocolos de prevención para evitar contagios entre los talentos o equipo de producción.

Andrés Palacios: ¿Cuándo se contagió con COVID-19?

El pasado 22 de octubre, Andrés Palacios recurrió a su cuenta oficial en Instagram para confirmar que se había contagiado con COVID-19, por lo que tuvo que ausentarse en las grabaciones del melodrama “Imperio de Mentiras” que actualmente es transmitido en México y los Estados Unidos.

“Ahora me toco vivirlo a mí de este lado, estoy muy agradecido con todas las personas que me han llamado y me han enviado mensajes para ver cómo estoy (…) Tengo una serie de síntomas complicados y pues bueno, me he tenido que estar haciéndome las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto. Es muy importante que no bajemos la guardia”, puntualizó el actor a través del clip que dio a conocer en Instagram.

Palacios instó a sus 600 mil seguidores en Instagram a cumplir con la sana distancia para evitar que sigan aumentando el número de personas contagiadas con COVID-19.

En su reciente entrevista con ‘Despierta América’, el intérprete confesó sentirse muy feliz de poder reintegrarse a las grabaciones de ‘Imperio de Mentiras’ de Univision: “Fue muy gratificante poder regresar y que me recibieran así, con los brazos abiertos a distancia. Estoy muy contento porque ya estoy perfectamente bien y dispuesto a seguir con el compromiso, con lo que nos toca hacer y cumplir.”

Andrés Palacios: ¿Qué personaje interpreta en Imperio de Mentiras?

Andrés Palacios y Angelique Boyer son la pareja protagónica de “Imperio de Mentiras”, la nueva serie televisiva de la productora Gisselle González que actualmente es transmitida por Univision y Televisa.

En el melodrama, Palacios da vida al personaje de Leonardo Velasco, un “agente de investigación de la Guardia Nacional y prometido de Julia. En su camino se topa con Elisa Cantú (Angelique Boyer), quien lo orillará a decidir entre salvarla o aplicar la ley”.

En la actualidad, la serie “Imperio de Mentiras” es transmitida de lunes a viernes por Univision a las 9:00 PM, Hora del Este.

