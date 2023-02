Telemundo saca a Ana Jurka de “En Casa con Telemundo”

La presentadora hondureña Ana Jurka ya no presenta En Casa con Telemundo, que transmite todas las tardes a las 2 p.m., hora del Este. Ella presentaba junto a Carlos Adyan, quien continua en el programa.

Los despidos en Telemundo empezaron a finales del 2022. Uno de los programas más afectados fue el matutino Hoy Día y los programas de Deportes de Telemundo. Tras la salida de muchos de sus talentos en el area del deporte, Ana Jurka tuvo que regresar a presentar dichos programas.

Algunos medios han reportado que la salida de Ana Jurka podría afectar el rating de En Casa con Telemundo. Ya que según una fuente informó a La Opinión que siempre que la presentadora faltaba, su ausencia se veía afectada en los ratings.

Cabe mencionar que entre los despedidos está Freddy Lomeli, por lo que solo quedaría como animados oficial Carlos Adyan, y como invitada Aleyda Ortiz. Supuestamente Ana Jurka estaría en el programa hasta el 17 de febrero, pero quizás no suceda. Ya que ella se encuentra en enferma con bronquitis.

El medio reportó que entre los despedidos está “Karim Mendiburu, quien llevaba en Telemundo más de 20 años. El padre de Bárbara Camilia, hija de Carolina Sandoval, se habría enterado de la noticia esta misma tarde, sin sospechar que había un despido para él. Copá Álvarez y Freddy Lomeli, Alina Falcón, quien tenía el cargo de Senior Vicepresidente de entretenimiento, entre otros”.

Mientras que de Hoy Día, despidieron a Chiquibaby, el chef Alferedo Oropeza y Rebeka Smyth. También a Rodner Figueroa de Al Rojo Vivo.

Cuando se recupere y pueda regresar a trabajar, Ana Jurka formará parte de Zona Mixta, programa deportivo de Telemundo, según se ve en las imágenes publicadas por la presentadora.

Hasta ahora ella no se ha pronunciado de su salida de En Casa con Telemundo. Pero si tuvo mucho que decir con sus nuevos logros. “La semana pasada hice mi primer show completamente en inglés, no solo para Estados Unidos sino para todo el mundo. Ya se imaginarán lo nerviosa y asustada que estaba ☺️. Estuve a punto de decirle a mi jefe que me reemplazara, que no me sentía capaz porque en inglés solo había hecho segmentitos de dos o tres minutos, pero pensé: “si Dios te da una tarea es porque sabe que eres capaz de ejecutarla”.



“Y así me fui con mi Fe y hoy les cuento que empiezo esta semana con toda la ilusión del mundo. Agradecida y más motivada por lo que viene.

Gracias a mi familia de @telemundodeportes , a la gente de @fifaworldcup , Presidente Infantino thank you for being so gracious y a @foxsports por todas sus atenciones y por pedirme específicamente que fuera yo misma al aire. Gracias!!!”, escribió Jurka en sus redes sociales.