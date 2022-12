Famosos que perdieron su trabajo en Univisión y Telemundo

Algunos famosos han tenido que enfrentar despidos inesperados en Telemundo y Univisión. Unas salidas que han dejado al público boquiabierto al enterarse que su celebridad favorita ya no tiene trabajo.

Antes de terminar el año, Telemundo realizó una renovación de personal y despidió a algunos de sus talentos y ejecutivos. Aunque no lo creas, Univision también tuvo su ola de despidos en el verano de este año.

Aquí tenemos la lista de los talentos que han sido despedidos de la TV y a qué se dedican ahora.

Héctor Sandarti – Telemundo

Más de uno se sorprendió cuando el conductor guatemalteco Héctor Sandarti fue despedido de Telemundo a mediados de 2020. Por lo que ya no tenía nada que hacer en Miami y regreso a México. Este despido fue sin aviso. Sandarti había trabajado en el show matutino, en ese tiempo se llamaba Un nuevo día, por dos años y, sin aviso, un día le dijeron que estaba fuera de las transmisiones. Por ahí se rumoró que lo sacaron por molestar a sus compañeras del programa, pero Sandarti lo negó, informó Milenio . “No me voy por decisión propia. No me voy porque no me llevaba bien con mis compañeras. No me voy por un tema de dinero ni por otro proyecto (…) Fue un shock, fue de las noticias menos esperadas de mi vida. En el día a día yo me sentía muy querido y valorado, incluso por mí jefa y lo sigo sintiendo”.

Pues no se equivoco. En 2021, Sandarti regreso a Telemundo como presentador del nuevo reality La Casa de los Famosos. Tras su éxito, el reality estrena su tercera temporada a principios del 2023.

Erika Csiszer – Telemundo

A tan solo un mes de la salida de Héctor Sandarti, la presentadora también fue sacada del show de Un Nuevo Día. “Erika Csiszer, presentadora de medios sociales de Un Nuevo Día, está saliendo del programa mañanero de Telemundo. Le agradecemos su compromiso, energía positiva y dedicación al programa y estamos seguros tendrá el mismo éxito en sus futuros proyectos”, anunció la cadena sobre el despido de la actriz y periodista, en 2020.

Tras su salida, Erika Csiszer se encuentra conectada con sus 425 mil seguidores en Instagram. En su perfil dice que es creadora de contenido y tienen un diploma en comunicaciones. Uno de los grandes que ha tenido desde su salida de la televisión, es su cambio de look. Erika dejo su cabellera negra y ahora está rubia.

Carolina Sandoval – Telemundo

Carolina Sandoval, también conocida como La Venenosa, fue despedida del programa de entretenimiento Suelta la Sopa, de Telemundo.

La salida de Sandoval fue a finales de julio de 2020. Al parecer, ella le pidió permiso a los ejecutivos de hacer el programa en casa, pues alguien de la producción del programa tenía Covid-19, así que ella no se quería contagiar ni a su mamá, quien tiene Parkinson. Pero su petición fue negada y finalizaron su contrato.

Tras su salida, Carolina Sandoval se ha convertido en la Reina de las Redes. Este 2022, la presentadora presume de 2.9 millones de seguidores en su Instagram. Además fue elegida como una de las 25 Mujeres Poderosas 2022, de la revista People en Español. Por si fuera poco, tiene su propio exitoso Podcast ¡Cuéntamelo Todo! con Carolina Sandoval.

María Celeste Arrarás – Telemundo

María Celeste Arrarás anunció que tras 20 años en la empresa, Telemundo decidió decirle adiós. Además, compartió con sus seguidores del programa Al Rojo Vivo un mensaje de despedida. “Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show”, escribió la presentadora en sus redes, el 5 de agosto de 2020.

Ahora se encuentra trabajando en CNN en Español. La puedes ver los domingos a las 9 pm ET por CNN. Además siempre está conectada con sus 1.9 millones de seguidores.

Ana Patricia Candiani – Telemundo

Una de las caras más conocidas de la cadena estadounidense Telemundo en Los Ángeles, fue despedida en 2020 como parte de las medidas de recorte de personal para contener los daños económicos de la pandemia del coronavirus, informó Los Angeles Times

Ana Patricia Candiani se encuentra trabajando como presentadora de noticias para Vision Latina Houston. Además mantiene informados y conectada con sus 13 mil seguidores en Instagram.

Rashel Díaz – Telemundo

Rashel Díaz fue despedida de Telemundo el 7 de agosto de 2020. Un golpe duro para la audiencia, sin duda. “Aunque en esta profesión y en cualquiera, uno sabe que el momento para decir adiós va a llegar, pero uno nunca está lista”, dijo la conductora en una emotiva despedida en que agradeció a Telemundo por los 12 años en que trabajó en el canal.

Desde su salida de Telemundo, Rashel Díaz aparece de vez en cuando en Despierta América, de la cadena Univisión. Este 2022, se la pasa conectada con sus 1.6 millones de seguidores en Instagram. También tiene us tienda online Labanashop.

Chef James – Telemundo

El chef James Tahhan se ganó durante casi diez años en el programa Un Nuevo Día, el cariño del público con sus deliciosas recetas y simpatía. Pero desafortunadamente también fue víctima de los despidos por la pandemia. Chef James salió del programa el 27 de agosto de 2020, informó El Nuevo Día

“¡Hola a todos! Quería comunicarles que estoy bien y pasando tiempo en familia. De mi parte, sobre todo, agradecido por 10 años con una gran empresa como lo ha sido Telemundo, mi casa, y sus dos matutinos Levántate y Un Nuevo Día. La noticia de que no continuaré con la cadena es cierta y quería compartírselas y comunicárselas”, publicó en sus redes en ese entonces.

Este 2022, Chef James tiene su propio podcast llamado “La Fabrica del Sabor con Chef James”. “Chef James nos trae su fabrica del sabor, un programa donde veremos el mundo de la comida y la cocina desde miles de puntos de vista diferentes, exploraremos el paladar de grandes personalidades del mundo artístico, nos contaran de sus experiencias, hablaremos de tendencias gastronómicas, secretos jamas revelados por la industria de la comida, que comer y que no comer para sumarnos a un buen vivir. todo esto contado desde un ángulo fresco que te despertara el apetito con cada episodio”, explica el perfil de su podcast.

Además tiene su propia tienda de productos online llamado Chef James.

Rodner Figueroa – Univision y Telemundo

En 2015, Rodner Figueroa fue despedido luego de hacer un lamentable comentario hacia Michelle Obama, la entonces Primera Dama de Estados Unidos. Fue durante un programa de El Gordo y la Flaca que el conductor firmó su sentencia cuando comparó a la esposa de Barack Obama con un personaje del elenco del Planeta de los Simios. Por lo que la empresa prescindió de inmediato de sus servicios.

En el 2017, Rodner Figueroa se unió a Telemundo. Desde entonces tiene su segmento en Al Rojo Vivo.

Pero esta semana, Rodner salió de Telemundo. Algunos medios han reportado que su salida ya era por esperarse ya que la cadena se encuentra pasando por una etapa de renovación. Y el fashionista y periodista era uno con los que no contarían en esta nueva etapa. “Por varias razones, una sería que su sueldo era elevado en comparación a lo que ahora estarían buscando en su presupuesto, y que no tiene relación con los resultados en rating. La otra es que el público no lo estaría apoyando como pensaron que sucedería cuando lo contrataron, informa El Diario NY.

Chiquibaby – Telemundo

Chiquibaby fue despedida de Telemundo el pasado mes de noviembre. Resulta que Stephanie Himonidis , nombre de pila, se fue en la ola de despidos de la cadena. “Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder y tengo que, más que entender por qué estoy fuera de Telemundo y del nuevo programa de la mañana, es aceptar, aceptar que mi ciclo terminó y que tengo que dejar que la vida me sorprenda con lo que tenga que venir”, dijo la presentadora a People en Español. Pero también agregó que su salida no fue por presupuesto. “Yo no creo que sea eso honestamente. Sí es cierto que hay gente que gana menos que yo en Telemundo, pero hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso”, señaló a People en Español. “Yo simplemente creo que era alguien que no me veía en el programa de la mañana ni en ningún otro programa de la cadena en el lado de entretenimiento…”.

Chiquibaby ya tiene trabajo. Bueno, ella siempre ha tenido su propio programa de radio “El Show de Chiquibaby”, donde ella es la productora ejecutiva. Ahora tendrá más tiempo para dedicarse al programa.

Chef Oropeza – Telemundo

Chef Oropeza entró a Hoy Día tras la salida de Chef James. Pero este no logró conquistar al público de la manera que lo ha hecho Chef Yisus de Univisión. “Apreciamos mucho la pasión y el conocimiento del Chef Oropeza como experto en cocina en hoyDía. Sus segmentos de cocina siempre celebraron la diversidad de la historia y los gustos de la cocina latinoamericana de una manera muy informativa. Estamos seguros de que seguirá deleitando y empoderando al público en la siguiente fase de su carrera“, dijo Telemundo a El Diario NY

Chef Oropeza tiene su propio canal de YouTube donde muestra sus deliciosos platillos. Además se mantiene conectado con sus 544 mil seguidores en Instagram.

Rebeka Smyth – Telemundo

Rebeka Smyth también salió en la ola de despidos de Telemundo. “Rebeka es una periodista y profesional de gran talento. Ha demostrado una notable capacidad periodística, ya sea presentando un noticiero, el programa matutino o reportando para uno de los programas de noticias. Estamos agradecidos por sus valiosas contribuciones a la cadena y le deseamos todo lo mejor en sus proyectos futuros”, dijo Telemundo a El Diario NY.

Rebeka pasó por varios programas en Telemundo. Ella fue reportera y anchor de noticias cuando vivía en New York. Tras la salida de María Celeste de Al Rojo Vivo, Rebeka fue trasladada a Miami, y le dieron la oportunidad de conducir el show de la tarde junto a Rodner Figueroa, pero la dupla no funcionó.

Walter Mercado- Univision

El querido y popular astrólogo Walter Mercado no renovó su contrato con Univision en el 2010. El desaparecido astrólogo dijo que fue un “error” que Univisión no le renovara el contrato. La controversia inició cuando el astrólogo no aceptó que se pautaran durante sus intervenciones anuncios de las líneas síquicas de su ex manejador, Guillermo Bakula, contra quien tenía una demanda millonaria por daños y perjuicios.

Debido a sus problemas legales y de salud hicieron esconderse de la vida pública. Fue hasta el documental póstumo de su vida que se hicieron muchas revelaciones sobre aquellos polémicos días.

Ana María Canseco – Univision

Luego de 14 años en Univisión, Ana María Canseco fue despedida de Univision en el 2010 lo que trajo mucha controversia pues era prácticamente la imagen de Despierta América.

Este 2022, Ana María Canseco es la conductora del show de radio llamado Échate Paca. Además tiene su propio sitio web llamado Ana María Canseco, en el que publica noticias de entretenimiento.

Rafael Amaya – Telemundo

Rafael Amaya, quien quedó fuera de Telemundo en la séptima temporada de El Señor de los Cielos, cuando mataron a su personaje de Aurelio Casillas. En el 2019, Amaya fue despedido y este aprovecho para recuperarse de su adicción al alcohol y las drogas.

Afortúnadamante, Rafael Amaya regresó renovado, al participar en la serie Malverde: El Santo Patrón. Ahora está confirmado para protagonizar la nueva temporada de El Señor de los Cielos 8 que se empezó a filmar este 2022. Se espera su estreno en 2023. En una entrevista en Hoy Día reveló “que lucha día a día contra el fantasma de las adicciones que lo llevaron a ingresar en la clínica de rehabilitación de Julio César Chavez y compartió detalles de cómo ha sido el proceso de recuperación”. “No se puede solo, señores, es mentira, necesita uno ayuda profesional”, aseguró el actor.

Tony Cherchi – Univision

Hoy me despido de la pantalla de TUDN. Fueron 4 años y medio espectaculares! Quería vivir el deporte desde cerca y vaya que lo cumplí. Me voy cargado de nuevos amigos y agradecido de toda la gente de la que aprendí cada día. A ustedes que siempre me leen… ¡infinitas gracias! pic.twitter.com/Y8KH8MUD4Z — Tony Cherchi (@tonycherchi) June 21, 2022

Univisión tuvo su propia ola de despidos en el verano en el area deportiva. Tras la fusion de Televisa y Univision se hicieron muchos cambios en la cadena. Resulta que los programas deportivos se mudaron a México. “Los deportes de Univision se terminan y todo lo que es Univision o TelevisaUnivision o TUDN (Televisa Univision Deportes Network), todo pasa a México. Todo se va a producir desde México, incluyendo República Deportiva que conduce Julián Gil. Se van a transmitir los juegos, las transmisiones diarias, todo desde México”, dijo el actor Sergio Catalán en junio, quien estaba sustituyendo a Javier Ceriani en Chisme No Like.

Tony Cherchi fue uno de los despedidos de la cadena. “Quería vivir el deporte desde cerca y vaya que lo cumplí. Me voy cargado de nuevos amigos y agradecido de toda la gente de la que aprendí cada día”, tuiteo Cherchi.

El periodista se quedo en Miami y lanzó su canal de YouTube deportivo. Aquí lo puedes ver.

En esta ola de despidos de Univision en el area de deporte se fueron los siguientes: Jesús Bracamontes, Pablo Ramírez y Carlos Pavón.