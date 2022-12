Chiquibaby fue despedida de Telemundo: ¡Ya tiene trabajo!

Telemundo despidió a Chiquibaby. En la ola de despidos que empezaron en la cadena el pasado mes de noviembre, Stephanie Himonidis, nombre de pila de la presentadora, fue una de las que se fue. “Aunque no fue sorpresivo para mí no deja de ser un momento doloroso de partir de una de las compañías que me dio mucho por 8 años”, comentó Chiquibaby a People en Español. “Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder y tengo que, más que entender por qué estoy fuera de Telemundo y del nuevo programa de la mañana, es aceptar, aceptar que mi ciclo terminó y que tengo que dejar que la vida me sorprenda con lo que tenga que venir”.

Ya le llegó trabajo. No muchos saben que Chiquibaby tiene su propio programa de radio “El Show de Chiquibaby”, donde ella es la productora ejecutiva. “Bendito Dios tengo trabajo”, dijo Chiquibaby, reportó People en Español. “Tenemos haciendo este show mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo y aún más y estamos intentando hacerlo en video para que también nos vean”.

Aquí puedes encontrar el Show de Chiquibaby.

Chiquibaby iba a ir a Qatar parar reportar para Telemundo pero se lo cancelaron

Se suponía que Chiquibaby iba a ser una de las reporteras encargadas de realizar la cobertura en Qatar, por lo que tenía agendado un viaje al país. Pero fue cancelado bajo ya que fue despedida, informó El Comercio.

Chiquibaby asegura que ella ganaba menos que otros que siguen en la cadena

Se dice que la ola de despidos en Telemundo se debió por el presupuesto. “Yo no creo que sea eso honestamente. Sí es cierto que hay gente que gana menos que yo en Telemundo, pero hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso”, señaló a People en Español. “Yo simplemente creo que era alguien que no me veía en el programa de la mañana ni en ningún otro programa de la cadena en el lado de entretenimiento…”.

Adamari reaccionó al despido de Chiquibaby

Adamari López reaccionó al despido de su compañera, con quien compartió por cuatro años en el show matutino de Telemundo. “¡Te quiero comadre bella! Eres una excelente profesional y maravillosa compañera. Seguiremos unidas por el maravilloso lazo del amor, el respeto y la admiración. Love U”, escribió Adamari López en sus redes.

Hoy Día tiene nuevas presentadoras

A partir de este lunes 5 de diciembre, Hoy Día empieza una nueva etapa con nuevas presentadoras. Adamari López fue la única presentadora que continua en el matutino, a ella se le unen: Penélope Menchaca, Andrea Meza, Lissette “Chiky Bombom y Andrea Meza.

Cabe mencionar que Adamari López debutó en Un Nuevo Día en 2012 y desde entonces ha cosechado éxitos. Ella es una de las presentadoras más queridas por el público.