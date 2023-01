Despierta América vive grandes cambios: despidos y cancelaciones

Despierta América, el programa de las mañanas más exitoso de la televisión hispana de Estados Unidos, vive grandes cambios que incluyen despidos y cancelaciones. La noticia anunciada por el diario La Opinión, fue confirmada por los afectados y la propia cadena Univisión.

Las decisiones sobre el programa matutino dejaron al público y analistas de TV sorprendidos, pues los números indicaban que tanto el elenco como los formatos estaban funcionando.

¿Quién salió de Despierta América?

Hasta ahora el elenco del programa se mantiene intacto con una excepción. Se trata de animador mexicano Carlos Calderón, quien tiene una larga historia con Univision. El Lente Loco, El Gordo y la Flaca, Acceso Máximo y Noche de Perros, son algunos de los proyectos en los que ha participado.

Esta vez, Calderón no solo salió de Despierta América sino que ya no es parte del personal de Univision. El conductor debía renovar su contrato en unos meses y se le informó que esta opción ya no era posible.

Las razones de los ejecutivos de la cadena se desconocen, pero se ha especulado que podría tener que ver con el escándalo que protagonizó hace unos meses con Vanessa Lyon, la madre de su hijo León, a quien fue arrestada por acusaciones de violencia doméstica. Después de muchas idas y venidas, la pareja se ha reconciliado.

Más cambios en Univision

La cadena también tomó la decisión de cancelar la edición del domingo de Despierta América, a pesar de que los niveles de audiencia son bastante buenos y hasta había empujado el rating de Al Punto, el programa político del periodista mexicano Jorge Ramos.

Las buenas noticias es que la mayor parte del equipo técnico de Despierta América en domingo y del elenco frente a las cámaras permanece dentro de Univision. María Antonieta Collins, Raúl González y Jackie Guerrido seguirán desempeñando las actividades que realizaban antes de que el programa fuera lanzado al aire hace un año. Es decir, la conductora boricua estará en Primer Impacto, el venezolano en DA y la periodista mexicana se seguirá concentrando en las entrevistas e investigaciones especiales.

Las primeras reacciones

Hasta ahora, el único de los afectados que se ha pronunciado sobre los cambios fue el propio Carlos Calderón, quien escribió este mensaje en sus redes sociales:

Gracias por haberme permitido despertar a América por tantos años. Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno “Con Despierta America se despierta bueno señores…” Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia. Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: “¡Nos vemos en la tele!” 📺 Por ahora, quedamos conectados. #MuchasGracias ❤️

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que el conductor ha salido de las filas de Univision y siempre ha encontrado el camino de regreso a casa.