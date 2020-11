Amber Riley de Glee habla sobre la muerte de Naya Rivera

La estrella de Glee Amber Riley abordó muchos interesantes en una entrevista reciente con la periodista estrella Brande Victorian.

Amber Riley es la estrella en la portada de la edición de noviembre de HelloBeautiful. Habló sobre la muerte de su coprotagonista en Glee, Naya Rivera.

Rivera murió en julio después de desaparecer en el lago Piru de California durante un día de escapada con su hijito, Josey.

Desde entonces, tanto los fans como las celebridades han hablado sobre el impacto de Naya en sus vidas.

A continuación tienes algunos fragmentos de la entrevista:

Amber Riley sobre Naya Rivera y Jas Waters:

“Creo que el duelo es algo que nunca acaba. Muchas personas piensan a menudo que el duelo es un destino. Algunos días pienso en ella y me río y otros días pienso en ella y lloro. También perdí a una amiga increíble por suicidio este año, Jas Waters. Era una escritora increíble y estaba deseando trabajar con ella. Fue entonces realmente difícil. Se suicidó y murió un par de semanas antes que Naya, así que fue como un doble golpe para mí. Fue muy, muy difícil aceptarlo, pero nos estamos asegurando de cuidar a su hijo porque era una madre increíble y si alguien conoce a Naya, ella amaba a Josey. Amaba a ese chico y yo también estoy cuidando de su mamá”.

Amber Riley sobre el movimiento body-positive:

“Realmente me importa una mier** la comunidad body-positive. Me empujaron a hacerlo cuando estaba en Glee, lo cual fue una locura porque era joven. Ni siquiera había decidido quién era y qué quería ser.”.

“Mi cuerpo es mío. No necesito una comunidad que me diga qué hacer con él. Siempre tengo que ser 100% real conmigo mismo. Honestamente, si tu confianza se basa en mi apariencia, no es confianza. No soy el ídolo de nadie. No me adores. No te acostumbres a que tenga una talla. Puedoser más gorda o más delgada. Me voy a querer a mí misma de cualquier manera. No estoy pidiendo permiso a nadie”.

Amber Riley sobre la ansiedad y la depresión:

“He lidiado con la ansiedad toda mi vida y no sabía que estaba lidiando con la depresión en absoluto, así que terminé teniendo que tomarme el tiempo para buscar ayuda, hablar sobre cosas, sacar algunas cosas y luego, mientras estaba pasando por el proceso de curación, pensé, está bien, volvamos al estudio. Todavía estoy pasando por esta depresión y sigo teniendo bastante ansiedad, ya sabes lo que estoy diciendo, pero déjame usar la música como mi terapia”.

“Parte de mi ansiedad tenía que ver con mi peso”, dice Riley, y explica que tuvo curvas desde que era niña. “Estaba demasiado sexualizada cuando era joven, así que siempre me vestí con camisetas grandes y cosas sin forma toda mi vida. No me gustó tener caderas muy desarrolladas tan joven. No me gustó tener tetas. Lo odiaba porque no me gustaba ese tipo de atención. Siendo joven, no sabía que la gente sobresexualizaba a las chicas negras en general”.

Amber Riley sobre la diferencia de trato entre hombres y mujeres con sobrepeso:

“Este mundo intenta hacer que parezca que las mujeres gordas no deberían existir. No así con los hombres gordos. Ellos no se enfrentan a las mismas tonterías con las que tenemos que lidiar nosotras”.