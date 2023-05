Muere director latino de película contra Trump: ¿Cómo murió Alejandro Marín?

El mundo de las artes independientes está de luto, luego de conocerse el fallecimiento del director de cine y teatro Alejandro Marín, reconocido por la película “Crusade in Wonderland”, una sátira contra las políticas del expresidente Donald Trump, que vaticinaba lo que podría ser un eventual gobierno del líder republicano.

El cineasta colombiano, quien tenía 45 años, murió en la ciudad de Miami, donde vivía desde hacía más de 15 años, desde que emigró de su natal Colombia, donde estudió cine y televisión.

Marín, quien comenzó su carrera en Estados Unidos como fotógrafo de publicaciones de entretenimiento, y quien luego dio el salto al mundo del teatro y videos musicales, murió a consecuencia de un cáncer feroz que le fue diagnosticado en etapa tardía.

El director de cine, quien llevó piezas como “Red Nail Polish”, “el Hado Madrehado”, “Caperucita” y “Crusade in Wonderland”, entre otras, a diferentes escenarios y festivales en Estados Unidos, se describía como un artista independiente, que usaba su arte para promover crítica social y política.

En una entrevista con el periódico El Diario NY, Marín aseguró que su pieza maestra “Crusade in Wonderland” fue una manera de confrontar narrativas de odio de políticos como Trump, que niegan el valor de la diversidad y de los inmigrantes.

“Crusade in Wonderland es un proyecto que obedece a una necesidad de decir algo en un momento crítico por el que pasa nuestra sociedad. En estas últimas elecciones lo que hemos visto es el resurgimiento de monstruos y narrativas que pensábamos que estaban atrás, pero que están latentes y que están vigentes y que están luchando por salir a flote para volverse relevantes una vez más, como parte de la cultura y la sociedad de este país”, dijo el colombiano a El Diario NY, quien recalcó los perjuicios de la división.

“Los discursos que nos dividen y que llevan por el camino del odio y la intolerancia, son extremadamente peligrosos. Aunque creo que la irresponsabilidad principal no es solo de parte de Trump sino de parte de nosotros como sociedad, si le vamos a dar la oportunidad a una persona con esas características de convertirse en el líder de un país como este, en un momento tan crítico como este”, agregó el artista latino.

Marín habló también sobre el sueño americano, y aunque dijo no creer en ese concepto, reconoció que estando en Estados Unidos pudo dar un salto grande en la consolidación de sus principales proyectos.

“¿El sueño americano?… no sé. Es que esas ideas y esos conceptos me parecen un poco limitados. Yo creo que el individuo está sometido a su propia experiencia y a su propio desarrollo, y me imagino que en el momento en que mi experiencia me llevó a ese punto de madurez, yo ya estaba en este país y en este país es donde empiezo a encontrar ese camino”, dijo el director colombiano, quien confesó que desde muy pequeño, cuando vivía en Bogotá, el tema creativo lo rondaba.

“Cuando era niño nunca tuve la idea concreta ni identifiqué ese ejercicio lúdico que existió con el cine. Pero siempre fui un contador de historias. Creo que es natural para el ser humano, y sí hubo mucha intensidad en ese ejercicio mental de estar construyendo narrativas, construyendo imágenes. De hecho el ejercicio de jugar y construir mundos lúdicos para mí se alargó, curiosamente, pues aunque mi niñez de alguna manera se vio un poco interrumpida, por circunstancias y por decisiones, por mi naturaleza siempre fui muy curisoso y empecé a explorar la calle, pero me mantuve pegado a la imaginación y al juego, hasta adolescente ya grande”, dijo Marín al citado diario.

En sus redes sociales, amigos y familiares del joven director lamentaron la pérdida y lo catalogaron como un hombre sensible y muy inteligente, entregado al arte, quien dejó huella en todos los que lo conocieron.

“Pensándote y extrañándote papito 🦋 un besote pa’lla pal cielo”, “Mi brother un abrazo en el cielo!!!!”, “te nos fuiste muy pronto… faltaron más obras de arte para disfrutar”, y “vuela con la libertad con la que viviste mi hermano”, fueron algunos de los comentarios con los que sus seres queridos lo despidieron.