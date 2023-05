Trump habla de DeSantis como rival por la Presidencia: “Toda su campaña será un desastre”

El salto al ruedo de la contienda presidencial del gobernador de Florida, Ron DeSantis, este miércoles 24 de mayo, generó reacciones en todos los sectores políticos, y como era de esperarse, el expresidente Trump, fue uno de los primeros en pronunciarse.

Y es que luego de que el exmadatario le advertiera a su copartidario que no buscara hacerle contrapeso en los próximos comicios, donde Trump aparece a la delantera, a juzgar por las primeras encuestas, que le dan 55% de la intención de voto contra el 21% para el Gobernador, esta vez su equipo habló fuerte.

Así lo reveló NBC News, tras citar a un asesor de la campaña presidencial de Trump, y al propio exmandatario, quien anticipa una batalla brutal, que dejaría muy mal parado al floridiano.

“Trump dijo que golpearía a DeSantis a nivel personal. Dijo que una pelea brutal dividiría al partido, enojaría a la base conservadora y haría que DeSantis ‘nunca… pueda volver a postularse con éxito para el cargo'”, aseguró el citado medio.

“No vamos a telegrafiar todo lo que vamos a hacer, generalmente no hacemos eso, pero basta con decir que será más de lo mismo”, afirmó Chris LaCivita, uno de los gerentes de campaña de Trump, según NBC News. “No sé de nada que haya cambiado en nuestro enfoque y en la forma en que seguiremos la narrativa”.

El expresidente también aprovechó para atacar a DeSantis, tras el anuncio del senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, quien se sumó a la lista de su partido por la nomnación.

“Tim es un gran paso adelante de Ron DeSanctimonious, quien es totalmente inelegible”, aseguró Trump, siendo fiel a su estilo d eponer apodos a sus rivales.

Trump también aprovechó las fallas que hubo en el evento de anuncio de campaña de DeSantis este miércoles, donde se presentaron problemas técnicos en la transmisión en Twitter, que se tardó 20 minutos en resolverse, y lanzó dardos adicionales.

“Guau. ¡El lanzamiento de DeSanctus TWITTER es un DESASTRE!” comentó Trump en la red social Truth. “Toda su campaña será un desastre. ¡MIREN!”.

Más tarde agregó: “¿El lanzamiento de DeSantis es FATAL?… SI”.

El líder republicano también compartió imágenes en las que comparaba su anuncio de campaña con el de DeSantis, tratando de mostrarlo como un evento débil, y otro de sus asesores le lanzó un dardo extra.

“Glitchy. Problemas tecnológicos. Silencios incómodos. Un completo fracaso en el lanzamiento”, aseguró, Steven Cheung. “Y ese es solo el candidato.

En su anuncio de campaña, DeSantis trató de zanjar las críticas que lo pintan, entre otras cosas como un político anti-inmigrante e irrespetuoso de las protecciones a la comunidad LGBT, y dijo que él es una persona de sentido común, que no permitirá adoctrinamentos.

“La frontera es un desastre. El crimen infesta nuestras ciudades, el Gobierno federal hace más duro para las familias poder costear las cosas para poder vivir, y el presidente se tambalea. Pero detener eso es una opción, el éxito se puede lograr y la libertad es algo por lo que vale la pena luchar”, dijo el Gobernador de Florida.

“Manejar correctamente el barco exige restaurar la cordura de nuestra sociedad, devolver la normalidad a nuestras comunidades y la integridad a nuestras instituciones. La verdad debe ser nuestra base, y el sentido común no debe ser una virtud poco común”, agregó el hoy ya candidato por la nominación presidencial del partido republicano.