Alejandro Fernández se convirtió en abuelo: ¿Cuándo nació su nieta?

Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, recientemente dio a luz a su primogénita en México. El afamado cantante está que no cabe de la felicidad con el nacimiento de su primera nieta.

La revista ¡HOLA! México informó de manera exclusiva que Camila Fernández le dio la bienvenida a su hija durante el pasado 14 de marzo en un exclusivo centro de salud de Guadalajara, México. La pequeña nació a través de cesárea y midió 49 centímetros, con un peso de 3.660 gramos.

“Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos lloré. Dije: ‘Gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien'”, aseguró la joven en entrevista con la publicación mexicana.

¡HOLA! México detalló que la hija de Alejandro Fernández vivió momentos de incertidumbre durante su cesárea, esto debido a que tuvo que ser operada de emergencia de la vesícula. Sin embargo, madre e hija actualmente gozan de un excelente estado de salud.

La hija de Camila Fernández lleva por nombre Cayetana, un nombre que detona “fuerza” como una roca, tal y como describió la propia cantante en entrevista con el show de entretenimiento mexicano Ventaneando.

A inicios del mes de marzo, Fernández dio a conocer que sus primeros meses de embarazo fueron muy difíciles por un fuerte sangrado que sufrió. Pese al difícil momento que vivió, la intérprete pudo salir airosa con su embarazo.

“Sangré por mucho tiempo, no me daban solución y yo ya no sabía qué pensar. Sé que mi niña fue muy luchona y se agarró de la vida y aquí estamos mucho mejor. De la nada empecé a sangrar muchísimo, fue un desprendimiento de placenta, fueron unos dolores, como contracciones muy tempranas, también por las piedras en la vesícula, tenía la placenta baja”, declaró Camila Fernández en entrevista con Ventaneando.

En la actualidad, Fernández sostiene un consolidado matrimonio con el empresario mexicano Francisco Barba. La pareja ha estado casada desde el mes de agosto de 2020, fecha en la que la cantante se apoderó de los principales titulares de prensa ante rumores de un posible embarazo.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no se ha pronunciado mediante sus redes sociales sobre el nacimiento de su nieta. Por su parte, la revista ¡HOLA! México reiteró que ‘El Potrillo’ está que “no cabe de la felicidad por este acontecimiento que ha hecho latir fuerte su corazón”.

A mediados del mes de febrero, el cantante mexicano publicó un emotivo mensaje en la plataforma de Instagram para dar a conocer la emoción que sentía por el embarazo de su hija Camila: “Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir, la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción”.

“No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano”, agregó el compositor.

Sigue a AhoraMismo en Instagram