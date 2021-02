Alejandro Fernández se convertirá en abuelo por primera vez: ¿Cuál fue su reacción?

Alejandro Fernández está de celebración después de darse a conocer que su hija Camila Fernández se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Francisco Barba.

Con la llegada de su nieto, Fernández formalmente formará parte de la lista de los “abuelos” de la industria del entretenimiento de habla hispana.

En la portada de la nueva edición de la prestigiosa revista ¡HOLA! México, Camila Fernández y Francisco Barba anunciaron que esperan su primer bebé juntos y que se trata de una niña. Durante la entrevista, la pareja aseguró que se encuentran muy ilusionados con la noticia.

Fernández y Barba contrajeron matrimonio en una ceremonia que se celebró en el mes de agosto de 2020 en Guadalajara, México. En ese momento, la joven caminó al altar acompañada de su afamado padre.

La noticia del embarazo de Camila Fernández llega después de seis meses de fuertes señalamientos por parte de la prensa mexicana en relación a la posibilidad de que se había casado estando embarazada.

En una publicación en Instagram que posteriormente fue eliminada, la cantante mexicana se pronuncio sobre lo difícil que fueron sus primeros meses de embarazo: “Para mi hija y para mí, represento una lucha desde los primeros meses. No había podido compartirles la felicidad de mi embarazo porque pasé por meses muy complicados con mi nena. Su espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo”.

Alejandro Fernández: ¿Cuál fue la reacción por el embarazo de su hija?

Mediante su perfil en la plataforma de Instagram, Alejandro Fernández le dedicó un extenso mensaje a su hija Camila Fernández por la noticia de su primer embarazo, fruto de su matrimonio con Francisco Barba.

“Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: La de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción”, mencionó ‘El Potrillo’ en el primer fragmento de su publicación.

El intérprete de 49 años continuó mencionando: “No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano”.

Para concluir, Fernández le extendió sus felicitaciones a su hija: “Felicidades Camila. Te amo con todo mi corazón. Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino”.

Alejandro Fernández: ¿Cuántos hijos tiene?

Alejandro Fernández es padre de cinco hijos, tres de su matrimonio con América Guinart, y los dos más pequeños, fruto de su relación amorosa con la modelo colombiana Ximena Díaz.

Alejandro Fernández Jr., Camila Fernández, América Fernández, Emiliano Fernández y Valentina Fernández son los nombres de los cinco herederos del cantautor mexicano.

Camila Fernández de 23 años de edad se convertirá en la primera hija de Alejandro Fernández en ser madre, una noticia que ha llenado de mucha felicidad e ilusión al destacado músico por la posibilidad de explorar una nueva faceta para él como lo es la de ser abuelo.

“No existe amor más grande que el que se siente por una hija o un hijo. Eso es seguro. Desde la primera vez que tomas esa pequeña mano, te das cuenta de que nada en este mundo te volverá a hacer sentido sin ella. Yo tuve el privilegio de agarrar 5 de esas manos”, manifestó Alejandro Fernández en el año 2019 al referirse al amor tan grande que siente por sus hijos.

