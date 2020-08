Alejandro Fernández celebra boda de su hija Camila

Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, contrajo matrimonio con Francisco Barba en una ceremonia muy íntima que se celebró en horas de la tarde de este sábado 01 de agosto en Guadalajara en México con todas las medidas de prevención necesarias por la pandemia del COVID-19.

“El Potrillo” lució muy sobrio en un traje de mariachis a las afueras de la iglesia San Martín de Porres para entregar a su hija en el altar en una ceremonia eclesiástica a la que asistieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

Camila Fernández y Francisco Barba decidieron formalizar su relación con union en matrimonio después de 9 meses de noviazgo.

De acuerdo con la periodista Nelssie Carrillo, a la boda asistieron Doña Cuquita sin Vicente Fernández, Vicente Fernández Junior acompañado de su novia Mariana, Gerardo Fernández, América Guinart y los hijos de “El Potrillo”: Alex, Emiliano y Valeria.

La boda de Camila Fernández fue la primera aparición pública de Alejandro Fernández desde que inició la pandemia del COVID-19 en tierras aztecas. “El Potrillo” ha estado cumpliendo con una rigurosa cuarentena en la intimidad de su lujosa residencia en Nayarit en México.

A través de las plataformas digitales, las críticas a la familia Fernández no tardaron en llegar por celebrar una boda en medio de la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial: “Para ellos no hay cuarentena de supone q no hay iglesias ni salones por eso estamos tan mal en la pandemia por gente como ellos y don Vicente a lo mejor le dio miedo ir por vulnerable”, “Y la sana distancia?”, “A ver cuántos contagiados resultan”, “No importó la pandemia, ni los contagios al mil aún, menos “la sana distancia”, la iglesia tampoco puso restricción para un acto público. Claro ejemplo de lo que es NO respetar ni importar el bien común; Muchas gracias al papá de la novia y a la pareja por darnos ese ejemplo de 0 unión y civilidad ante las circunstancias de salud universal.”

De acuerdo con la revista mexicana Quién, Camila Fernández brindó una reciente entrevista en donde habló de su feliz noviazgo con su ahora esposo Francisco Barba: “Estoy muy enamorada. Es la primera relación seria que tengo y muy bonita, muy honesta. Creo que nunca me había tocado sentir algo tan lindo y sí está ahí para mí, es una persona muy buena”.