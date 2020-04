Alejandro Fernández brinda sentido homenaje a Joan Sebastian

View this post on Instagram

Cruzaremos los montes, los ríos y los valles por ver la luz del día de nuevo todos juntos. Desde el punto más alto del cielo y hasta el corazón de todos ustedes. Un abrazo a dónde quiera que estés en tu cumpleaños, Joan. #EsoYMásAF DISPONIBLE YA en todas las plataformas ! ↖️ LINK en STORIES !