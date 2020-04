Sebastián Rulli y Angelique Boyer hablan sobre crisis del Coronavirus

A través de sus redes sociales, Sebastián Rulli y Angelique Boyer se mostraron muy preocupados acerca de la crisis que se está viviendo a nivel mundial como consecuencia de la pandemia del Coronavirus. En una transmisión en vivo con sus seguidores, Rulli y Boyer mostraron su lado más humano al lucir consternados por la crisis de salud pública que están enfrentando muchos países.

«Hay que esperar a ver qué sucede. Realmente estamos con una incertidumbre general. Esperamos que consigan muy pronto una vacuna, que esto se controle… Parece una película de ciencia ficción. Y muy conscientes de que esto no tuvo que ser casualidad, como sociedad nos los merecíamos», manifestó Rulli.

Por su parte, Boyer habló sobre la consecuencia del Coronavirus en el planeta y de los países más afectados: «El respiro que le estamos dando al planeta… En México no hemos vivido lo que está viviendo Estados Unidos que es el país más cercano con 300 mil casos. Lo que están viviendo nuestras familias en Europa, esperemos que no lleguemos a eso».

Angelique Boyer y Sebastián Rulli hablan de la crisis | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Angelique Boyer y Sebastián Rulli valoran mucho este tiempo juntos y aseguran que hacía falta un 'stop' en nuestra sociedad.

Asimismo, la actriz confesó que durante su distanciamiento social por el COVID-19 se enfocará en estudiar y trabajar en los episodios de su nueva telenovela «Imperio de Mentiras», dramático de Televisa que se estrenará próximamente en México. Sin embargo, la producción tuvo que suspender sus grabaciones para evitar cualquier tipo de contagio del virus que ha causado gran impacto en la población mexicana.

Mientras que el actor argentino instó a sus seguidores a quedarse en casa para evitar posibles contagios y reveló que su novia lo está enseñando a limpiar muy bien durante el tiempo que han estado juntos por la cuarentena. Además, enfatizó que es importante administrar muy bien los ahorros que se tengan durante esta crisis de salud que ha afectado económicamente a muchas familias.

Sebastián Rulli está próximo a estrenar la segunda temporada de la serie «El Dragón» en Netflix, los nuevos episodios del proyecto estarán disponibles a partir del 17 de abril en la plataforma de streaming. El anuncio lo realizó su compañero de elenco, Javier Gómez, a través de su cuenta oficial en Instagram.

Tanto Boyer como Rulli se han mantenido muy activo a través de sus redes sociales, en especial en TikTok, plataforma en donde han consolidado más de 2 millones de seguidores con ocurrentes videos de su día a día durante la cuarentena por el COVID-19.

