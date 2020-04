Angelique Boyer vuelve a interpretar a Teresa: ¿En dónde?

View this post on Instagram

🌹 Entre ser y no ser, ella es. Angelique Boyer revive a Teresa, el icónico personaje que en 2010 la catapultó a la fama. ¿Qué les parece? Vía: @angeliqueboyer #TV #Televisa #Televisión #Telenovelas #Post #Instagram #México #Latinoamérica #USA #Vídeo #Show #AngeliqueBoyer #TikTok #HembraMala #ImperioDeMentiras #AmarAMuerte #LoQueLaVidaMeRobó #TresVecesAna #3VecesAna #AbismoDePasión #CorazónSalvaje #AlmaDeHierro #SebastiánRulli