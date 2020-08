Sandra Echeverría habla de su romance con Mauricio Ochmann

En entrevista exclusiva con Alejandra Espinoza para el show “El Break de las 7” de Univision, Sandra Echeverría se pronunció por primera vez sobre ser la posible causante de la separación de los actores Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.

“Yo hice El Clon con él hace muchos años y somos super amigos, obviamente lo quiero mucho. Acabamos de hacer una película juntos en noviembre y fue justo un par de meses después cuando fue su ruptura con Aislinn que lo anunciaron, y hay una foto nuestra de la película de noviembre en donde estamos como abrazados porque en la película somos pareja y en El Clon fuimos pareja, pero eso no significa que en la vida real seamos pareja”, afirmó Echeverría.

La actriz continuó mencionando: “Se le hizo muy fácil a la gente y a la prensa inventar que él y yo andamos, y que fue por eso la ruptura de Aislinn y de él, que es totalmente falsa. Yo y Aislinn nos queremos mucho, nos llevamos super bien, quiero muchísimo a Mauricio Ochmann y yo amo a mi marido y estoy muy feliz con mi familia.”

La actriz que interpretó a Jade Mebarak en la afamada telenovela “El Clon” expresó su descontento con la polémica en la que se vio inmersa con Ochmann: “Es la mentira más grande que me han inventado y me enojé tanto que empecé yo a ver como demandas y dije: ‘Ya, hay que dejarlo ir. No es verdad y creo que el tiempo habla por sí solo’.”

Echeverría habló sobre su reacción al enterarse de la polémica: “Fue justo en esta pandemia que ya sabes que la gente no tiene mucho qué hacer y dicen: ‘Vamos a inventar’. Yo me desperté super tranquila y mi hermana me dice: ‘Sandy, están hablando que tú y Mauricio Ochmann tuvieron una relación’. Y entonces me metí en Twitter y empecé a ver que ‘Suelta La Sopa’ y muchos medios más estaban diciendo eso, no sabes cómo estallé.”

“Tuve que contactar a la persona que lleva ‘Suelta La Sopa’ para decirle: ¿Tienes pruebas, tienes fotos? Entonces, ¿por qué estás hablando de mentiras así? La gente lee las cosas y las cree y no es así. No tienen pruebas y no tienen fundamentos, entonces no tienen de por qué hablar. Aparte que uno que está aquí encerrado con la pandemia y con todo, entonces está mucho más vulnerable”, agregó la actriz.

A mediados del mes de marzo, el show de entretenimiento ‘Suelta La Sopa’ dio a conocer que “la fanaticada acusa a Sandra Echeverría de ser la tercera en discordia y de ser la causante del fracaso matrimonial de Mauricio Ochmann con Aislinn Derbez”, una noticia que tomó por sorpresa a la actriz mexicana, quien sostiene un consolidado matrimonio con el empresario, modelo y cantante mexicano Leonardo de Lozanne.

Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann lograron catapultar su fama en diversos países de Latinoamérica y en Estados Unidos con su personajes de “Jade Mebarak” (Echeverría) y “Lucas Ferrer”, “Diego Ferrer” y “Osvaldo Daniel Padilla” (Ochmann), en “El Clon” que logró posicionarse como líder en audiencia.