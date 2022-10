Alejandra Espinoza tiene cita romántica con guapo galán: ¿Y su esposo?

Alejandra Espinoza es de lejos una de las celebridades del mundo latino más querida que existe y por ello sus millones de seguidores en redes sociales no paran de seguir de cerca cada uno de sus pasos.

Y a pesar de que la ex Nuestra Belleza Latina costantemente presume en sus redes a su esposo, el coreógrafo Aníbal Marrero, con quien lleva más de 12 años de relación, esta vez la mexicana sorprendió a todos al revelar que se fue de cita romántica con otro guapo galán.

La conductora de televisión confesó con mucho orgullo y emoción que se dio una escapadita con un acompañante de lujo que le pone a latir el corazón a mil.

La cita con su galán fue conocida no solo por su esposo, con quien sigue viviendo una luna de miel interminable, sino por sus fanáticos, quienes cayeron rendidos de amor ante tanta ternura.

Alejandra presentó al afortunado caballerito que se robó su día, tras publicar un video en su Instagram, con un mensaje donde dejó ver que estaba tocando las estrellas con semejante compañía.

“Day date 💫 (día de cita romántica)”, fue la frase con la que la exreina de Univisión hizo mención a la salida de tarde ecológica que tuvo esta semana, en la que se ve lo bien que la pasó con su hijito Mateo Marrero, el galán que la acompañó.

En el clip que la comunicadora puso en su red social se aprecia lo bien que la pasó con su hermoso retoño, con quien estuvo agarrando calabazas en una plantación, donde el pequeño además jugó con varias cabras.

Asimismo, durante su hermosa tarde, el caballerito trató a su mami como toda una reina y hasta la consintió jalándola en una carreta, mostrando que tiene mucha fuerza.

Como era de esperarse, el video, que pronto logró miles de vistas, generó todo tipo de reacciones amorosas por parte de sus fieles fans.

“Qué chévere. El amor que se tienen se ve de lejos 🤗”, “Me encantan. Ese niño es tú misma carita 😍😍”, “Mateo is the cutest 🥰” y “Q grande está ese niño”, fueron algunos de los comentarios que los seguidores de la ex Nuestra Belleza latina manifestaron, en los que Mateo se robó el show.

“Que Niño tan más hermoso 🤩”, “estas Bella como siempre saludos” y “Mateo bendiciones que grande estás papá❤️”, comentaron otros fans.

Dinos qué te parece el video compartido por Alejandra de su hermosa cita con su precioso hijo.