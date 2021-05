Adele está de luto: ¿Quién se le murió a la cantante?

Mark Evans, el padre de la cantante Adele, murió recientemente a los 57 años de edad como consecuencia de un cáncer de intestino que padecía.

The Sun informó que Evans había estado batallando con la enfermedad desde que fue diagnosticado en el año 2013.

El padre de la estrella británica sufrió de alcoholismo, una adicción que lo obligó a distanciarse de su afamada hija desde su infancia.

Adele's estranged dad, Mark Evans, dead at 57 after battle with cancer https://t.co/HNs5uCdNiQ pic.twitter.com/bEAPpecT7v

— Page Six (@PageSix) May 12, 2021