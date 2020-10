Adele tiene nuevo novio: ¿Quién es él?

Adele se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el rapero Skepta, según detalló una fuente cercana a la cantante a la revista People.

El informante aseguró que en los últimos meses “las cosas se han ido calentando” para la pareja, puntualizó que se encuentran en el mismo círculo de amistades en Londres y que la intérprete de “Hello” se está divirtiendo con esta nueva relación amorosa.

People informó que Adele y Skepta (cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga) son amigos desde hace unos años y que comparten una conexión profunda por la música. Además, una de las cosas que tienen en común es que los dos son padres de niños pequeños.

“Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control. Ella me habla de cómo van las cosas”, afirmó Skepta para referirse a su estrecha relación de amistad con Adele en una entrevista con Evening Standard en 2016.

Desde que presentó una demanda de divorcio de su esposo Simon Konecki en septiembre de 2019 tras siete años juntos, Adele “ha sido mucho más sociable y se ha abierto un poco”, manifestó una fuente cercana a la cantante a la revista People.

Tras su divorcio, Adele se ha estado aventurando a nuevas experiencias profesionales como lo fue su participación como presentadora invitada de ‘Saturday Night Live’, show en donde demostró sus habilidades humorísticas frente a las cámaras. Durante su monólogo, la cantante bromeó acerca de haber experimentado “mucho desamor” en su vida.

En su monólogo al inicio de ‘Saturday Night Live’, Adele inclusive habló de su sorprendente adelgazamiento: “Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me viste.”

“Debido a todas las restricciones de COVID y prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligera y sólo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”, bromeó la estrella en ese momento.

Skepta: ¿Quién es?

Joseph Junior Adenuga, conocido artísticamente como Skepta, es un reconocido rapero británico que en la actualidad cuenta con cinco álbumes musicales que han sido publicados.

Asimismo, Skepta ha sido nominado por sus proyectos musicales a importantes ceremonias de premiación como lo son los BET Awards, MOBO Awards, Q Awards, BRIT Awards y Mercury Prize.

Adenuga nació el 19 de septiembre de 1982 en Londres y cuenta con gran impacto en la industria de la moda, por lo que es una de las celebridades que se pueden ver en la primera fila en los desfiles de importantes firmas como Dior.

