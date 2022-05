[FOTOS] Adam Levine le presta su traje de estrella del porno a un amigo

Cuando Adam Levine no está al frente de Maroon 5 o despotricando sobre cómo las compañías discográficas tratan a los concursantes de The Voice, está ocupado prestando sus trajes de “porn star” a amigos cercanos como la estrella de The Cleaning Lady Oliver Hudson.

Oliver Hudson luce el traje Gucci de Adam Levine

Como informa Page Six, una presentación de Fox Upfront en Nueva York el 16 de mayo de 2022 atrajo a celebridades como Hudson. Mientras que muchas estrellas eligieron ir por el glamour, Hudson optó en cambio por una apariencia de “especie de traficante de drogas de los años 70, de estrella porno”. Hudson le dijo al reportero que había tomado prestado el traje de su amigo Adam Levine.

Cuando se le preguntó por qué no podía pagar su propia ropa, Hudson bromeó: “Mis trajes son como de 1834. No tengo trajes. Se los han comido las polillas. Al darse cuenta de que no tenía nada que ponerse para el evento, Hudson llamó al ex entrenador de The Voice, Adam Levine, y le pidió un préstamo. El traje de “estrella porno” de Gucci es lo que eligió.

Hudson le dijo al reportero: “Así que llamé a Adam y le dije: ‘Sé que debes tener trajes’. Él me dijo: ‘Sí, ven’. Me dio este gran traje de Gucci y me siento bien”.

Aunque el traje no era suyo, Hudson transmitió: “Estoy expresando mi yo interior. Creo que esto sale realmente desde adentro. Esto es parte de lo que soy. Creo que en una vida pasada, podría haber sido este tipo”.

Hudson dijo que el traje no estaba completo sin el bigote falso que usaba, pero no mencionó si también lo tomó prestado de Levine.

Estos amigos tienen gustos similares en vello facial

Se sabe que Levine también luce un “bigote especial”. Como informó ET Canada en febrero de 2022, “el cantante de Maroon 5 ha optado por un aspecto más retro. Levine compartió una instantánea de él y su esposa Behati Prinsloo” en la que “lucía vello facial como de los años 70”.

Dado que la foto está en blanco y negro, es difícil saber si Levine está usando el mismo traje que le prestó a Hudson. Sin embargo, definitivamente ambos parecen ir con un cierto estilo de los años 70.

Oliver Hudson es hijo de Goldie Hawn y Bill Hudson y hermanastro de la actriz Kate Hudson, informa IMDB. Algunos de sus papeles más famosos incluyen a Adam Rhodes en la comedia Rules of Engagement (2007-2013); Jeff Fordham en Nashville (2013-2015); Wes Gardner en Scream Queens (2015-2016); y Martin en la comedia Splitting Up Together, coprotagonizada por Jenna Fischer (2018-2019). Hudson actualmente interpreta al agente del FBI Garrett en la película de suspenso de Fox, The Cleaning Lady.

Adam Levine es el cantante principal de la banda Maroon 5 y fue entrenador en The Voice desde la primera temporada. Dejó el programa en el 2019 para pasar más tiempo con su familia. Está casado con la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, y tienen dos hijos, Dusty Rose y Gio Grace. Según USA Today, Levine le dijo a Ellen DeGeneres en 2019: “Ahora sólo soy un padre que se queda en casa. Me quedo en casa y hago muy poco. Es genial.”