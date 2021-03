Adam Levine causa tormenta en Twitter: ¿Qué dijo sobre las bandas actuales?

Adam Levine siente que ya no hay suficientes bandas, de verdad, pero los cibernautas en Internet no están de acuerdo con eso, en lo más mínimo.

En una entrevista reciente con Vulture, el líder de la agrupación Maroon 5 hizo declaraciones que no cayeron nada bien.

“Siento que ya no hay bandas, ¿sabes?”, dijo el cantante, de 41 años, quien al hablar de principios de la década de 2000, agregó: “Ya no hay bandas y siento que son una raza en extinción. Quiero decir, todavía hay muchas bandas… Y tal vez no están tanto en el centro de atención, o en el centro de atención del pop, pero me gustaría que hubiera más de esas alrededor”.

Después de que la entrevista con Zane Lowe de Apple Music se hiciera pública, varias personas hablaron sobre las afirmaciones de Levine en redes sociales, diciendo que los comentarios del artista estaban equivocadas y simplemente incorrectas.

La gente está confundida acerca de la declaración de Levine

En Twitter, una persona respondió a la declaración de Levine escribiendo: “Adam Levine quejándose de que ya no hay bandas, es como si el propietario de Starbucks se quejara de que ya no hay cafeterías locales”.

Otro escribió: “Maroon 5 ya ni siquiera es una banda, son solo un proyecto vanidoso para Adam Levine. Él necesita preocuparse por eso”.

En palabras de Pop Buzz, “Adam aún no ha respondido a la reacción violenta, sin embargo, una vez que molestas a Music Twitter no hay vuelta atrás”.

Rough Trade fue un paso más allá al enumerar a docenas de bandas que están tocando música activamente en la actualidad.

Levine sobre salida de La Voz

Levine fue entrenador de The Voice durante 16 temporadas antes de decidirse alejarse de la competencia de canto de telerrealidad.

Cuando anunció su salida de The Voice en Instagram, Levine escribió: “Me siento realmente honrado de haber sido parte de algo que siempre apreciaré por el resto de mi vida… Para todos los fieles fans de The Voice, literalmente no hay espectáculo, sin ustedes chicos. Para mí, era hora de seguir adelante. Tu apoyo lo ha significado TODO”.

En octubre de 2019, Levine se abrió una vez más sobre su tiempo en The Voice, compartiendo que aunque extraña el programa, era hora de irse.

Hablando con Ellen DeGeneres en su programa, Levine dijo: “Realmente lo extraño … Amo a la gente que conocí y con la que trabajé, y todos ustedes obviamente saben lo que siento por [su compañero entrenador] Blake [Shelton]. Lo extraño pero no extraño lo mucho que tuve que trabajar. Estuve trabajando constantemente durante tantos años, muy afortunado, muy afortunado, muy bendecido y todo eso, pero poder detenerme en este momento para pasar tiempo con mi nueva familia joven y pasar el mejor momento de mi vida. Ahora soy un padre que se queda en casa. Me quedo en casa y hago muy poco”.

Todavía hay algunas especulaciones sobre por qué Levine se fue solo dos semanas después de que NBC confirmara que regresaría para otra temporada.

Como escribió anteriormente The Hollywood Reporter, se dijo que Levine “se había vuelto cada vez más ansioso por seguir adelante, a pesar de haberse alejado con un pago de casi $30 millones de dólares de su nuevo acuerdo”.

Pero como señaló un artículo anterior de Heavy, también han circulado rumores que sugieren que Levine no quería ser parte de las semifinales de la temporada 16.

Si algo está claro, es que el cantante probablemente no regresará a The Voice a corto plazo.

