Oficial maltrata a un perro policía y genera rechazo viral en redes: [Video fuerte]

Un video viral que muestra a un oficial de policía de Salisbury, en el estado de Carolina del Norte, golpeando a su perro policía K-9 (término con el que se les conoce a estos caninos) contra una patrulla, está causando controversia.

En el video, se aprecia al oficial de Carolina del Norte acercándose al perro, llamado Zuul, que está sentado en el suelo. Luego le pone un collar al animal, quien lucha brevemente por no dejarse poner el collar, y acto seguido, el oficial levanta al perro y lo sostiene del collar sobre su espalda.

“Estamos bien; no hay testigos”, dice el oficial, aparentemente sin saber que el incidente está siendo filmado. En otro momento, el policía le dice al perro que “se quede quieto” y pregunta: “¿Está encendida la cámara?”, a lo que otro oficial responde que no.

El oficial hace girar al perro agarrado por el collar y luego lo arroja al auto y parece que lo golpea. El jefe de policía, Jerry Stokes dijo en una conferencia de prensa que la policía estaba al tanto del video que mostraba al oficial “durante un entrenamiento K-9”. Aseguró que era un asunto de personal que estaba en curso. “El K-9 no sufrió daños y está sano y bien cuidado”. Zuul, el nombre del perrito, estuvo presente en la conferencia de prensa con Stokes.

La organización defensora de animales PETA, ha realizado una protesta exigiendo el enjuiciamiento del oficial, que no ha sido identificado.

Puedes ver el video original a continuación, pero ten en cuenta que puede ser perturbador.

La policía de Salisbury dice que el perro K-9, llamado Zuul, “fue retirado del cuidado del manejador”

La policía de Salisbury escribió en un comunicado publicado en su sitio web que el K-9, Zuul, fue retirado del cuidado de su manejador y examinado por un veterinario.

“Apreciamos su preocupación por el oficial K-9 Zuul. Fue retirado del cuidado del manejador cuando nos enteramos de este incidente. Zuul fue llevado a un veterinario esta semana para otro chequeo y recibió un certificado de buena salud. Está en buenas manos, feliz y saludable, y se está tomando un descanso”, dice el comunicado.

“El oficial involucrado ha sido separado administrativamente de las operaciones del oficial K-9 Zuul y de K-9. No podemos comentar más sobre el oficial, porque es un asunto de personal que está en revisión. Cuando podamos divulgar información al público, lo haremos, dentro de los límites legales”.

La declaración continuó: “Una agencia externa y asuntos internos aún están en curso con una investigación exhaustiva de este incidente específico y de todas las operaciones K-9 del Departamento de Policía de Salisbury. Una vez completado, tomaremos las medidas adecuadas para asegurarnos de que el programa canino del departamento siga las mejores prácticas de la industria K-9″.

El Departamento de Policía de Salisbury en el Reino Unido tuvo que explicar en su página de Facebook que no era el departamento en cuestión, y que no son la misma entidad, pues donde ocurrió el hecho es en Estados Unidos.

“Estamos al tanto de un videoclip de un perro policía maltratado por un oficial de policía. Nos gustaría dejar claro que, aunque no podemos verificar la autenticidad del video, está claro que no se relaciona con la policía de Salisbury en el Reino Unido. No nos referimos a nuestros perros policía como K-9, usamos uniformes muy diferentes y conducimos diferentes carros de policía. Parece haber 24 ubicaciones llamadas Salisbury en 8 países diferentes en todo el mundo. Simplemente pensamos que somos los mejores policías de Salisbury”, dijeron en un comunicado.

La policía dice que no se usó un Taser contra el perro, pero una agencia externa está investigando

En otra declaración, el Departamento de Policía de Salisbury explicó que “está al tanto del video que se ha proporcionado a los medios de comunicación, que muestra a un oficial de Salisbury durante el entrenamiento canino, pero no puede comentar en detalle, porque es un asunto de personal en curso. De acuerdo con la política, la revisión y respuesta de SPD a este asunto es y seguirá siendo minuciosa y justa para brindar el debido proceso a todos los involucrados. SPD puede confirmar que, por supuesto, el oficial ha sido separado administrativamente del canino, mientras SPD realiza su revisión. El canino no sufrió daños y está sano y bien cuidado”.

El comunicado agregó: “Para garantizar la integridad de la investigación de este asunto, se ha encargado a una agencia externa que dirija la investigación. Esta agencia está entrevistando y revisando el asunto con expertos identificados en el manejo de caninos, incluidos exmanipuladores de otros departamentos de policía, un propietario de una empresa de capacitación canina de la policía y personal de supervisión interno de K9. Si bien el asunto no está completado, se ha determinado que nadie usó un Taser contra el perro en ningún momento. Cualquier alegación de que esto ocurrió es falsa”.

La declaración policial agregó:

“Es importante entender que un canino de la policía está capacitado para usar la fuerza contra sospechosos criminales y un guía debe asegurarse de tener un control completo sobre el perro en todo momento para que cualquier uso del canino en el campo sea apropiado y legal. Cuando un canino no cumple con las órdenes del guía, el guía está entrenado para corregir al perro. Las tácticas de entrenamiento canino y las medidas correctivas, a veces pueden ser alarmantes fuera de contexto. SPD no puede y no hará comentarios sobre si las tácticas de entrenamiento utilizadas en el video fueron apropiadas, porque eso aún se está revisando”, dijeron.

“Como parte de esta revisión, nos aseguramos de que nuestra política, procedimientos y capacitación que brindamos a nuestros manipuladores sean los adecuados. Una vez más, la máxima prioridad del SPD es la salud, la seguridad y el bienestar de sus oficiales humanos y caninos. El canino involucrado en este asunto está a salvo, no ha sufrido efectos por este incidente, y el oficial en este asunto será tratado justamente de acuerdo con la política de SPD”, concluyó la policía de Salisbury.

