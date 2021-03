Vanessa Bryant sigue llena de dolor: ¿Qué confesó la viuda de Kobe Bryant?

Ha pasado más de un año desde aquel fatídico accidente de helicóptero en el que murió el astro de la NBA, Kobe Bryant, junto a su hija Gigi, de 13 años, y en medio del dolor que ha significado seguir adelante sin ellos, la viuda del jugador, Vanessa Bryant, confesó que las cosas no han sido nada fáciles. En el accidente, ocurrido el 26 de enero del 2020 en Calabasas, California, murieron otras siete personas.

La esposa de la estrella del baloncesto, quien perdió la vida a los 42 años, concedió una entrevista a la revista People, en su edición especial “Mujeres que cambian el mundo”. Allí abrió su corazón y reveló sin ocultar su tristeza, cómo ha sido la vida para ella y sus hijas, desde que Kobe Bryant y Gigi Bryant se fueron.

“No puedo decir que soy fuerte todos los días. No puedo decir que no hay días en los que no sienta que no puedo sobrevivir al siguiente”,confesó Vannesa a la ctada publicación, donde insistió en que son sus hijas, Natalia, de 18 años, Bianka, de 4, y Capri, de 20 meses, quienes le dan esa fortaleza y esas ganas de seguir luchando.

“Mis niñas me ayudan a sonreír a pesar del dolor. Me dan fuerza”, comentó la viuda de Kobe Bryant, advirtiendo que han momentos en los que se le hace muy difícil ocultar lo mal que se está sintiendo con la tragedia que vivió su familia.

“Mis ojos y el dolor no se pueden filtrar en persona. (Ellas) saben que mami tiene días difíciles, pero cuando veo sus caras, cuando se dan cuenta de que he estado llorando, me enderezo y me empujo. Lo contrarresto haciéndolas sonreír por algo… es luz en la oscuridad”, comentó la mujer, de 38 años, de origen mexicano.

Vanessa Bryant mencionó de paso que su gran objetivo en este momento de su vida es que sus hijas estén bien.

“Ayudar a mis hijas a superar este dolor es importante para mí (…) asegurarme de que sepan que son amadas, apoyadas e importantes, es lo que me motiva”, dijo Vanessa, destacando que su hija mayor, Natalia, se ha convertido en su principal fortaleza y su mano derecha.

“Estoy muy orgullosa de Natalia… Además de su propio dolor, ha equilibrado su último año de escuela secundaria, postulando a universidades, criando a sus hermanas y recientemente firmó su propio contrato de modelo con IMG. Es una hermana mayor maravillosa y una hija increíble”, dijo la viuda de Kobe Bryant, reiterando que el dolor no se ha querido ir de su vida.

“Este dolor es inimaginable, [pero] simplemente tienes que levantarte y echar hacia delante. Quedarse en la cama no va a cambiar el hecho de que mi familia jamás volverá a ser la misma. Pero salir de cama y echar hacia delante, va a crear un día mejor para mis hijas y para mí. Así que eso es lo que hago”, concluyó Vannesa Bryant.

