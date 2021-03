El COVID-19 ha matado a estrellas de Star Wars: ¿Quiénes se fueron este 2020-2021?

El club de fans de Star Wars ha perdido a varios artistas talentosos a causa del COVID-19 entre el 2020 y 2021.

Este es un homenaje a los actores de Star Wars y otros asociados con el universo de Star Wars que murieron a causa del nuevo coronavirus.

David Prowse

David Prowse interpretó a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Murió por complicaciones del COVID-19 a la edad de 85 años el 28 de noviembre de 2020.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz — Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020

Prowse fue elegido para el papel, debido a su estatura como fisicoculturista y levantador de pesas, informó Star Wars Fandom. Dijo las líneas durante la filmación, pero luego fueron dobladas por James Earl Jones. El siguiente video muestra cómo sonaba como Darth Vader antes del doblaje.

La hija de Prowse confirmó que murió por complicaciones de COVID-19, informó Deadline. Ella dijo que el actor tenía Alzheimer y que había estado hospitalizado con COVID-19 durante dos semanas. Agregó que debido a las restricciones de COVID, ella y otros miembros de la familia no pudieron despedirse.

“Es horrible que las restricciones de Covid significaran que no pudimos verlo y despedirnos”, dijo. “Pero cuando fuimos a recoger sus cosas al hospital, la enfermera dijo que era un tipo genial. Era un personaje tan grande que en la vida le hubiera encantado verse a sí mismo como tendencia en Twitter”.

Andrew Jack

El 31 de marzo de 2020, la BBC informó que Andrew Jack murió a la edad de 76 años por complicaciones del COVID-19. Su esposa, Gabrielle Rogers, fue puesta en cuarentena en Australia cuando murió el actor en un hospital de Surrey y no pudo visitar a su esposo en persona en sus últimos días. Ella acababa de volar a Australia desde Nueva Zelanda la semana anterior y había estado en cuarentena obligatoria.

We lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus 2 days ago. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his family were all 'with' him. Take care out there, lovers x@RealHughJackman @chrishemsworth @RobertDowneyJr pic.twitter.com/fm5LevA8n2 — Gabrielle Rogers (@GabrielleRoger1) March 31, 2020

Rogers publicó en Twitter que no tenía dolor y había muerto solo dos días después de su diagnóstico.

En una entrevista con The Sydney Morning Herald, Rogers compartió que Jack había estado trabajando en The Batman en Londres solo un mes antes, y ella creía que fue allí donde contrajo el virus.

Después de enfermarse, se aisló en su bote en el Támesis para no infectar a nadie más. Ella dijo que perdió el sentido del gusto y el olfato y que estaba sin aliento cuando le habló por teléfono. Pero su falta de aliento sucedió lentamente, por lo que no se dio cuenta de lo grave que era. Ella dijo que lo hizo llamar a una ambulancia cuando se dio cuenta de lo enfermo que estaba.

“Para una persona con voz, esas fueron todas las alarmas que necesitaba, porque tenía la mejor voz del mundo”, dijo.

Ella dijo que lo intubaron siete horas después y murió unas 30 horas después de eso.

“Pudo haber sido un ataque cardíaco, podría haber sido un accidente automovilístico, realmente no importa, mi esposo murió”, le dijo a The Sydney Morning Herald. “Murió un padre. Pero me alegro y no me sorprende que, cuando llegó su momento, muriera luchando contra una pandemia que acabó con el mundo. Era lo suficientemente grande como para llevarselo”.

Jack interpretó el papel de Caluan Ematt en Star Wars: Episodio VII The Force Awakens y en Star Wars: Episodio VIII The Last Jedi, informó Star Wars Fandom. Su personaje acompañó a Organa para ver el reclutamiento del comandante Poe Dameron. Jack también entrenó a Daisy Ridley y John Boyega en diálogos y acentos.

Mark Hamill tuiteó sobre la muerte de Jack, escribiendo: “Lamento mucho y me entristece saber que hemos perdido a Andrew Jack. Era un caballero tan amable que estaba profundamente dotado y amado por todos los que lo conocían. Mi más sentido pésame a su familia. #RIPAndrew”.

Jay Benedict

It is with great sadness that we announce the passing of our dear client Jay Benedict, who this afternoon lost his battle with COVID-19. Our thoughts are with his family ❤️ — TCG ArtistManagement (@TCGArtist) April 4, 2020

Jay Benedict interpretó al amigo de Luke Skywalker, Deak, en una escena del Episodio IV de Star Wars “Una nueva esperanza”, que fue eliminada. Sus escenas se incluyeron en un lanzamiento de Blu-Ray. Puedes verlo en el video de escenas eliminadas a continuación.

Murió a la edad de 68 años por complicaciones de COVID-19 el 4 de abril de 2020, informó Star Wars Fandom.

Sad to hear that Covid-19 has taken the life of the very talented Jay Benedict, who played Newt’s father Russ in ALIENS, and was kind enough to appear in my documentary SUPERIOR FIREPOWER. Condolences to family, friends and fans. pic.twitter.com/BP3koUsMK1 — Charles de Lauzirika (@Lauzirika) April 4, 2020

Benedict estuvo en muchas otras producciones, incluidas Aliens, The Dark Knight Rises, Emmerdale y Foyle’s War.

Juan Giménez

Incredible cover art for 'Star Wars: Darth Vader #25' by Argentine legend Juan Giménez, who died earlier this year of complications from Covid-19 (2016)#starwars #darthvader #juangimenez #scifi #sciencefiction pic.twitter.com/3AoBZ1fRIF — Infinite Worlds Magazine (@IWScifiMag) September 30, 2020

Aunque no era un actor en el universo de Star Wars, Giménez era un dibujante de cómics que trabajó en las portadas de Doctor Aphra 3 y Darth Vader 25. Murió de COVID-19 el 2 de abril de 2020, a la edad de 76 años, según Star Wars Fandom informó. Giménez fue mejor conocido por su trabajo en The Metabarons.

I wake up reading that Juan Giménez has died of Covid-19. Sad news, and a great loss for Latin American comic books. I remember him well for his work in Heavy Metal and Metal Hurland.

Descanse en paz Maestro. pic.twitter.com/KlB0kqMDwB — Eduardo E. (@EEscovar23) April 3, 2020

Giménez había estado hospitalizado después de viajar a España desde el 22 de marzo y murió de COVID-19 el 2 de abril, informó The Hollywood Reporter. Fue el primer profesional de la industria del cómic en morir de COVID-19.

