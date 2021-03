Murió el papá de la actriz Carmen Madrid tras ponerse vacuna del COVID-19

La actriz Carmen Madrid está de luto. La estrella de proyectos como “La Guzmán” y “Señora Acero”, anunció este domingo en sus redes sociales la triste muerte de su padre, tras haberse vacunado contra el COVID-19.

La mexicana, quien también es una reconocida guionísta, aseguró en su cuenta de Facebook, que está atravesando por un momento muy difícil, tras el calvario que se convirtieron los últimos días de don Guillermo Flores Montiel, tras vacunarse contra el coronavirus.

Como lo reseñó People en español, la actriz aseguró que su papá era un hombre que gozaba de buena salud, y justo horas después de inmunizarse, comenzó a agravarse.

“Mi padre fue vacunado el 26 de febrero con la Sputnik. Estaba sano. Cinco horas después tuvo fiebre, diarrea, debilidad. De pronto, perdió la vista de lo mejor que tenía, digo, su ojo. Esperamos y creímos que pasaría. ¿Qué es eso que no dicen que sí saben?”, comentó la actriz, de acuerdo a la citada publicación.

“Cuando los paramédicos del 911 –unos seres humanos increíbles- ya lo habían convencido de llevarlo al hospital del bicho, me dijo: no me dejes solo, mijita. Estate conmigo en lo que me alivio, o en lo que me quiebro. Decidimos quedarnos aquí. Es una bendición para mí acompañarlo”, agregó la actriz.

People en español destacó que la muerte del papá de Carmen Madrid ocurrió el pasado domingo por “complicaciones derivadas del coronavirus”, por lo que debió ser intubado.

Más tarde Carmen Madrid recurrió a su Facebook para compartir algunas fotografías de su papá, y allí volvió a narrar con dolor, como su padre murió tras vacunarse.

“Bueno, papá no tenía face, pero sí tenía muchos amigos, mucha familia que seguramente lo recordará con amor. Aquí les pongo unas fotos lindas. Se vacunó, se enfermó, se nos fue. Hoy leí una cifra. Pero mi papá no es una cifra, aunque sus últimos días fueron confiscados por un protocolo”, comentó la estrella de la pantalla.

“Gracias a todos los amigos que nos apoyaron en este trance. En verdad su auxilio fue invaluable. Un abrazo a todos los que nos quedamos huérfanos de la presencia de Papá”.

Y aunque las autoridades de salud insisten en que la vacuna contra el COVID-19 no representa riesgos para la salud y mucho menos para la vida, a menos que quienes la recban tengan alergías fuertes a los componentes del medidamento, han sido varios los casos de fallecimientos que familiares asocian con la inmunización.

A comienzos de este mes, se conoció que las autoridades médicas del estado de Utah estaban investigando la muerte de una mujer de 39 años, cuya familia insiste en que era una mujer plenamente sana y sin ninguna enfermedad preexistente. La madre se agravó tras ponerse la segunda dosis de la vacuna de Moderna y finalmente, tras ser llevada de urgencias al hospital, murió.

FOX New y Kris 6 News, reportaron el fallecimiento, y afirmaron que parientes de la mujer, Kassidi Kurill, creían que su muerte tuvo alguna relación con la vacuna.

Un total de 4 muertes de personas tras recibir la vacuna contra el COVID-19 han sido reportadas en el estado de Utah.

