Hermano de Xavier Ortiz: “El detonante de su muerte fue una llamada telefónica”

El hermano de Xavier Ortiz, Rafael Ortiz, ha querido dar una conferencia de prensa tras la muerte del ex integrante de Garibaldi.

Son muchos los interrogantes alrededor de su muerte. ¿Qué le hizo tomar la decisión de quitarse la vida? ¿Fue la depresión en la que se encontraba inmerso?

Son preguntas a las que Rafael Ortiz intentó dar respuesta en una conferencia el domingo 13 de septiembre.

Sobre si sabía o no que Xavier Ortiz sufría una depresión tan profunda, Rafael explicó, en palabras que reporta Infobae:

“En la parroquia me preguntaron si sabía que Xavier estaba deprimido, les contesté que no estaba enterado, porque la comunicación con él siempre fue rutinaria, todos los días hablábamos, estábamos al pendiente, sabía que tenía cierta depresión, no al grado que desencadenó su muerte. Yo soy el mayor de los hermanos y él es el menor de cinco hermanos, siempre estuve al pendiente de él como de los demás.”

¿Qué le dijeron a Xavier Ortiz en esa última llamada antes de tomar la decisión de acabar con su vida?

El hermano mayor de Xavier Ortiz asegura que el celular del intérprete será pieza clave para esclarecer los motivos de su muerte 👀👇https://t.co/PJIsfH7Dhn — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) September 15, 2020

Sin embargo, la noticia que sorprendió a todos los medios de comunicación presentes fue Rafael desveló que su hermano había recibido una llamada telefónica instantes antes de que tomara la decisión de quitarse la vida. Por lo tanto, acceder al contenido de esa conversación podría resultar clave para entender las motivaciones que tenía:

“Hay una carpeta de investigación -efectivamente- hay que esclarecer muchas cosas, por eso está en proceso. Recuperé un celular de él que lo estamos investigando, para ver qué fue lo que lo detonó, porque al parecer es eso, que fue un detonante de una llamada telefónica, entonces en cuanto yo la tenga la vamos a proporcionar al fiscal para que lo integren a esa carpeta y nos quiten la duda a todos. Lo que haya sido no nos va a devolver a mi hermano, pero sí que lleguen a las últimas consecuencias”

Rafael Ortiz, visiblemente afectado, tiene claro que luchará con todas sus fuerzas para intentar dar respuesta a la causa que le llevó a suicidarse. Si alguien pudo tener alguna relación con ello, quiere salir de dudas, como dice.

El hermano mayor de Xavier, como hemos dicho, no tenía conocimiento de que estuviera sufriendo una depresión tan grave y tampoco creía que pasara dificultades económicas severas:

“Tenía sus problemas financieros, ¿no?, pero estaban resueltos, ese es otro detalle que a mí me sorprende mucho. Ya había vendido la casa, tenía su coche en el taller, que por cierto lo tengo que sacar…”

Como explica El Informador, Rafael Ortiz confirmó que su hermano mayor no dejó ninguna nota antes de su muerte ni tampoco dejó su testamento clarificado.

Si quieren ver la conferencia de prensa completa, aquí tiene el vídeo:

Hermano de Xavier Ortiz habla sobre la muerte del cantanteRafael, hermano del cantante Xavier Ortiz, ofreció una conferencia de prensa en Guadalajara para hablar sobre lo que ocurría en la vida del ex Garibaldi antes de que decidiera quitarse la vida el pasado lunes en su domicilio ubicado en la colonia Providencia. 2020-09-12T23:53:10Z