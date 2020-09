[AUDIO FILTRADO] Xavier Ortiz: “Carissa me tiene bloqueado al niño. Es tan mala mujer…”

Siguen pasando los días y vamos conociendo más detalles sobre la muerte de Xavier Ortiz. El ex integrante de Garibaldi decidió quitarse la vida hace una semana después de sufrir una profunda depresión desde hacía años.

Uno de los motivos por los cuales atravesaba este triste periodo de su vida es porque apenas veía a su hijito de 8 años, que había tenido con su ex esposa Carissa de León. La madre no le dejaba ver a su niño y eso le apenaba mucho, tal y como se puede escuchar en este audio al que ha tenido acceso el programa Suelta La Sopa:

VideoVideo related to xavier ortiz: “carissa me tiene bloqueado al niño. es tan mala mujer…” 2020-09-14T20:16:29-04:00

Como escuchamos en el audio, Xavier Ortiz dice:

“Pero ya ves como es Carissa, le he pedido si lo puedo ver (al niño) por mi teléfono y nunca puede. Nunca está. Pero me lo tiene bloqueado totalmente, o sea, es tan mala mujer, es tan malvada.”

Este audio lo escuchó la propia Carissa de León, que fue entrevistada en el programa, y que se vio visiblemente molesta por el contenido del documento:

“Sí, sí reconozco su voz. Bueno, esa fue su percepción. Es su derecho, yo respeto a los demás. Entiendo que ha pasado por un tiempo difícil.”

Cuando le preguntaron si el contenido del audio era verdad, la ex mujer de Xavier Ortiz contestó:

“No sé qué contestarte a eso. Me gustaría que pasáramos a la otra pregunta. Yo accedí a abrirme, a darles la entrevista y a darles la atención que se merecen”.

La relación entre ambos no era buena después de su separación

El propio Xavier Ortiz ya había contado en más de una ocasión que la relación de la pareja se había torcido con los años: “Sí, tengo ya desde hace bastante tiempo problemillas ahí con mi matrimonio. No hubo una discusión, llegué (a la casa) y vi que ya no estaba. Se fue con sus papás”, afirmó Ortiz en entrevista a la televisión mexicana.

A la revista TV y Notas le dio más detalles en 2018. El motivo exacto de su separación fue porque su actividad profesional le ocupaba mucho tiempo:

“Ya no íbamos para el mismo lado; yo retomé mi carrera con Garibaldi con las generaciones mezcladas, comencé a vender shows, y a ella no le pareció que volviera a los medios porque iba a estar fuera de casa los fines de semana. Empezó a haber tensiones fuertes, hasta que se decidió que yo no podía dejar pasar esta oportunidad, porque había arrancado muy bien y estaba generando bastante y sin Paty, Sergio o Charly, que eran elementos importantes”.