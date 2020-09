Charly López (ex Garibaldi) se defiende ante acusaciones por la muerte de Xavier Ortiz

De manera prematura, y tras estar sumido en una profunda depresión, el ex integrante del grupo mexicano Garibaldi Xavier Ortiz decidió quitarse la vida a los 47 años. La hermana del cantante, Olga Ortiz, notificó la noticia hace dos días con un desgarrador mensaje en Twitter:

Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicido estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara — Olga Ortiz Ramirez (@quimicaolga) September 7, 2020

La propia hermana del fallecido, química de profesión, explica los motivos que le llevaron a tomar esta decisión: “estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa.” Además, según explicaron en Imagen Televisión, no había podido ver a su hijo desde el inicio de la cuarentena.

La relación con su última esposa, Carisa de León, con quien había compartido los últimos 10 años de su vida, había terminado mal. Los dos ya se habían separado, habían vendido su casa en común y habían acordado la custodia compartida de su hijo. Según explicó Xavier Ortiz en 2018, los motivos de las disputas eran “principalmente por el trabajo. Muchas personas que no se dedican a este negocio no lo entienden, entonces el hecho de que yo saliera mucho ya no le agradaba tanto. Ella sentía que esto del grupo ya había pasado para mí, que yo debía dedicarme a algo más normal, más común, pero esto es lo que me da vida, este es el negocio en donde me se mover mejor y con esta ola de los 90 dije: ¿Por qué no? ¡Vamos a unirnos a este movimiento! Y están saliendo las cosas bien.”

Críticas a Charly López por la muerte de Xavier Ortiz

Hace un par de años, Charly López y Xavier Ortiz, dos de los ex integrantes de Garibaldi, estaba claramente enfrentados por una disputa en la reconstrucción del grupo. Como explica Infobae, Ortiz acusaba a López de robarle la idea de crear un nuevo grupo con jóvenes talentos.

Los dos llegaron a ir al plató de De Primera Mano para defender su visión de los hechos. Sus intervenciones fueron muy críticas contra el otro y se llegaron a descalificar con fuerza. Charly aseguró que el reencuentro de Garibaldi que impulsaba Xavier era un fracaso, mientras este último le acusó de robarle integrantes de su proyecto para su aventura copiada.

Afortunadamente, como vemos en este vídeo de abril de 2019, hubo reconciliación entre los dos:

El detrás de cámaras de la reconciliación de Xavier Ortiz y Charly | De Primera ManoTras la noticia del sensible fallecimiento de #XavierOrtiz, exintegrante de #Garibaldi, recordamos el momento en que se reconcilió con su amigo #CharlyLópez. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes De Primera Mano Facebook: http://bit.ly/FacebookDePrimeraMano Twitter: http://bit.ly/TwitterDePrimeraMano O en nuestras redes de Imagen Televisión Facebook: http://bit.ly/2psCu3R Twitter: http://bit.ly/2pxLq4U Visita los canales de Gustavo Adolfo Infante : YouTube: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteYT Facebook: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteFB ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete! 2020-09-07T21:07:19Z

Oleada de comentarios negativos para Charly López tras la muerte de Xavier Ortiz

Finalmente, pese a la reconciliación, quien se salió con la suya con la idea de montar unos Garibaldi de nueva generación fue Charly López, que es el actual productor musical de GBLI. Como explica El Imparcial, muchos consideraron que esto fue apropiación y, tras la el suicidio de Xavier Ortiz, la cuenta de Instagram de Charly se llenó de comentarios condenatorios:

aphroditebyday Engendro del demonio. No hay deuda en el universo que se quede sin pagar. renata27ren Salir adelante a costa de los demás? La verdad siempre flota por más que la quieras ocultar, y ese día llegó, la justicia caerá sobre ti. cdisneyestella Prepotente de mierda tania_arce_1 Karma, karma ya veras, que te aproveche tu grupo chafa. No creo que te compren boletos.

Charly López llora la muerte de su compañero y se defiende de las críticas Con el corazón destrozado, Charly López habla del conflicto que llegó a tener con Xavier OrtizEntre lágrimas y con el corazón destrizado, #CharlyLópez habla del fallecimiento de su amigo #XavierOrtiz. ¿Supo qué problemas estaba pasando para tomar la decisión de quitarse la vida? No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes De Primera Mano Facebook: http://bit.ly/FacebookDePrimeraMano Twitter: http://bit.ly/TwitterDePrimeraMano O en nuestras redes de Imagen Televisión Facebook: http://bit.ly/2psCu3R Twitter: http://bit.ly/2pxLq4U Visita los canales de Gustavo Adolfo Infante : YouTube: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteYT Facebook: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteFB ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete! 2020-09-08T20:47:53Z Visiblemente afectado, Charly López habló de la muerte de su ex compañero de Garibaldi en el programa De Primera Mano. El productor musical halagó al que consideraba su amigo de este modo:

“Yo no entiendo por qué no pidió un grito de ayuda como lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, no lo puedo creer. Es un hombre maravilloso, era un tipazo, era el más bueno de todos, el más trabajador de todos, actor, creo que era el único que cantaba de nosotros”

Ante quienes lo acusaban de ser una de las causas del suicidio de Xavier Ortiz, Charly López quiso dejar claro que habría hecho lo que hubiera sido necesario para ayudarle:

“Nadie tiene la culpa de la partida de Xavier. Si nosotros hubiéramos podido hacer algo por Xavier lo hubiéramos hecho, cualquiera de los dos”, expresó refiriéndose también a Sergio Mayer, que también fue muy criticado por no ayudarlo.