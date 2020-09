Xavier Ortiz y Carisa de León, un doloroso divorcio. ¿Contribuyó a la muerte del ex Garibaldi?

E l romance entre Xavier Ortiz y Carisa de León, quien era su esposa para el momento de su muerte fue volátil. La pareja, que se conoció en 2009 durante un evento en la ciudad mexicana de Guadalajara, tuvo muchas altas y bajas en una relación que superó los 10 años década y que les dejó un hijo.

Su primer intento a una relación no funcionó. La pareja pasó varios meses juntas, pero para principios de 2011 ya habían terminado. Los volvió a unir una mala noticia. Ortiz sufrió un grave accidente de motocicleta en Guadalajara, donde se había radicado tras pasar una temporada en la obra de teatro “Perfume de Gardenia”. Sus planes eran abrir un bar.

En febrero chocó contra una camioneta. Sus lesiones fueron muy graves y requirió de varias intervenciones. Ortiz fue operado por fractura expuesta de tibia y peroné, además de tres costillas rotas. También tuvo un pulmón perforado, fractura de cadera y de unos dedos de la mano. Una de las personas que acudió a ayudarlo fue De León. Su devoción conmovió al artista y la pareja retomó la relación.

Nos amamos seeemos novios… Jijiji pic.twitter.com/qyL0J0xR56 — Cari de la OMG (@carisadeleon) July 16, 2013

Poco después, anunciaron que esperaban a su primer hijo juntos. El pequeño Javier nació en enero de 2012. Y el niño se convirtió en el centro de la vida de la pareja, que ya tenía a dos varones más grandes, hijos de De León, quien fueron asumidos por el artista como propios y los mencionaba siempre cuando hablaba de su familia.

Felicessss recordando y Celebrando el 1er año de vida de nuestro hijo!! @XavierOrtizR pic.twitter.com/RmG4dT12 — Cari de la OMG (@carisadeleon) January 12, 2013

Una boda especial

Xavier Ortiz y Carisa de León pasaron casi dos años comprometidos hasta que se casaron. Incluso, habían pasado seis meses viviendo en dos ciudades diferentes y la mujer reveló en una entrevista que hasta le tuvo que dar un ultimatum.

Sin embargo, el amor pareció ganar y la boda se produjo en Guadalajara, rodeados de familiares y amigos. Era el segundo viaje al altar del artista, quien se había casado en 2005 con su primera esposa y compañera de Garibaldi Patricia Manterola.

“Paty pidió la anulación religiosa, por lo que yo no tuve que hacer nada para volverme a casar por la iglesia”, reveló Ortiz en el momento.

Xavier Ortiz se casó por segunda vez en MéxicoEl ex Garibaldi y ex de Paty Manterola, Xavier Ortiz, contrajo nupcias por segunda ocasión. Primer Impacto: Encuentra las noticias y reportajes más impactantes que ocurren en Estados Unidos y el mundo, presentadas por Bárbara Bermudo y Pamela Silva-Conde. SUSCRIBETE!: http://bit.ly/10Tv8QF Síguenos en Twitter: http://bit.ly/ZhUzJU Síguenos en Facebook: http://on.fb.me/16NsW0D Visita UVIDEOS: http://bit.ly/10W33sR Más noticias en: http://noticias.univision.com [Repeat Video Title] http://www.youtube.com/user/UnivisionNoticias 2014-07-16T20:01:41Z

La pareja parecía feliz con su vida en familia. Xavier Ortiz participó en diferentes producciones de teatro, hacía apariciones en eventos y en televisión. Incluso, fue conductor de un programa matutino en la ciudad mexicana de Nayarit por más de un año.

FELICIDADES en tu dia, @XavierOrtizR eres el hombre de mi vida!!! Papazote!!! pic.twitter.com/UZo71m9QTa — Cari de la OMG (@carisadeleon) June 15, 2014

Desencuentros fatales

La situación entre los esposos comenzó a deteriorarse en 2017, cuando algunos de los exmiembros de Garibaldi se unieron a la ola de conciertos de reencuentros, aprovechando la nostalgia por la música de las décadas de los 80 y 90.

En una entrevista, ortiz explicó que las cosas estaban mal con su esposa “principalmente por el trabajo. Muchas personas que no se dedican a este negocio no lo entienden, entonces el hecho de que yo saliera mucho ya no le agradaba tanto. Ella sentía que esto del grupo ya había pasado para mí, que yo debía dedicarme a algo más normal, más común, pero esto es lo que me da vida, este es el negocio en donde me se mover mejor y con esta ola de los 90 dije: ¿Por qué no? ¡Vamos a unirnos a este movimiento! Y están saliendo las cosas bien”, expresó a principios de 2018.

En junio, después de varias sesiones de terapia de pareja, un día Ortiz llegó a casa y la encontró vacía. De León se había mudado a casa de sus padres con sus hijos.

“Es muy seca y después de esto peor, no estoy nada contento y sí es una relación fría, la verdad. Se involucra a mis suegros, que son gente educada, son médicos y me da lástima”, expresó en el momento.

Poco después surgieron rumores de que había sido agresivo con De León y que estaba obstaculizando su relación con su hijo. “Estoy tranquilo, el que nada debe, nada teme, de hecho la primer mentira en esa portada es que yo no dejé a la mamá ver al niño; ahora que estoy en Mé­xico hace una semana, está con su mamá, ahí empiezan las mentiras. Me iba a traer al niño, pero me pidió dejár­selo y accedí. Que saquen las pruebas, yo creo que si eres buen reportero que te pregunten como tú lo haces. Que presenten fotos de moretones en el cuerpo a ver si es cierto. Que presen­ten pruebas”, replicó en su momento.

Para el momento de su muerte, la pareja ya había vendido la casa en común y habían concordado en la custodia del pequeño Xavier. Sin embargo, la pandemia había golpeado duramente la economía del artista y pasaba día tras día confinado en su casa en Guadalajara, intentando conseguir ingresos a través de la venta de productos de protección sanitaria y sin ver a su hijo, para protegerlo.

“Esto es muy duro”, dijo en su última entrevista. La depresión ganó la pelea el 7 de septiembre. El cuerpo de Xavier León fue encontrado en la casa. La policía confirmó que había muerto por suicidio.