Muere Xavier Ortiz a su 47 años: ¿Cómo murió el ex Garibaldi?

La hermana de Xavier Ortiz, el ex miembro de la banda mexicana Garibaldi y primer esposo de Patricia Manterola, confirmó su muerte y dio detalles sobre la causa de su fallecimiento. Olga Ortiz Ramírez dio los dolorosos detalles en Twitter en respuesta a la pregunta de una fan.

“Muy a mi pesar te digo que se suicidó. Estamos en shock”, escribió la mujer que se ha identificado en las redes como química farmacológica de profesión . “Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa.

La hermana de Xavier Ortiz agregó que “Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero. Estamos tan sorprendidos. Voy rumbo a Guadalajara”.

Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicido estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara — Olga Ortiz Ramirez (@quimicaolga) September 7, 2020

Ortiz, tenía 47 años y se mantenía principalmente de asistir a eventos representando a Garibaldi. También dedicaba gran parte de su tiempo a su hijo Xavier, a quien llevaba meses sin ver por las normas de aislamiento social a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

“Eventos no hay, no se puede juntar la gente, entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de cubrebocas y gel antibacterial y guantes y equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones”, declaró Ortiz hace mes y medio al programa “Ventaneando” de TV Azteca hace mes y medio.

“Todo el mundo está haciendo esto ahora. A veces (se gana) un centavo, porque son negocios de centavos. Si te piden 12 millones de cubrebocas, te ganas 50 centavos y ya la hiciste, pero no más, está complicado”, detalló.

Pero más que las dificultades económicas lo que parecía tenerlo más golpeado fue el estar obligado a mantenerse lejos de su pequeño.

“Me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto. Lo he tratado de hacer a través de sus hermanos, mi ex suegra está ocupada. No lo he podido ver y sí me entra mucho sentimiento, porque tengo que ser muy fuerte y actuar, porque el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé que me va a quebrar”, declaró Ortiz.

La noticia de su muerte la dio Sergio Mayer, su mejor amigo de la época de Garibaldi, quien con voz entrecortada y al borde del llanto contó que había fallecido Xavier Ortiz.