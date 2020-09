Carisa de León, la esposa de Xavier Ortiz: ¿Quién es ella?

2011 fue un año agridulce para el ex integrante de Garibaldi Xavier Ortiz, quien murió de suicidio este 7 de septiembre. El artista tuvo un terrible accidente automovilístico que casi le cuesta la vida ese año, pero también entró a su vida la arquitecta Carissa de León, quien fue su última esposa y madre de su único hijo.

De León y Ortiz estaban en proceso de divorcio cuando el artista falleció, en medio de una depresión. En algunas entrevistas que dio en los últimos meses, se notaba que su situación emocional y mental era complicada, principalmente la separación, y agudizada por el aislamiento que había obligado la pandemia.

Tristemente, lo que comenzó como una hermosa historia de amor, terminó de una forma trágica, en la que la verdadera víctima es el pequeño Xavier, quien ha perdido a su padre.

Un inicio hermoso

Ortiz ya había tenido un romance con León antes su accidente. Fue justamente la gran crisis de salud que vivió en ese momento como lo que le hizo enseriarse con la que luego sería su mujer ante la ley. “A pesar de que estábamos en ese momento distanciados, Cari fue la primera en estar en el hospital”, relató el artista cuando anunció que estaba comprometido para casarse.

El ex Garibaldi describió su relación como un amor “hecho a la medida. Antes de que me accidentara, yo estaba muy decepcionado del género femenino, porque no había tenido suerte de encontrar a la mujer indicada. Aclaro que no es que haya estado con malas personas en mi vida; sin embargo, habían otros planes y con Cari todo cuadraba perfecto”.

De León viene de una familia de profesionales. Es arquitecta de profesión y es hija de médicos. La casa principal de la pareja estaba en la ciudad mexicana de Guadalajara, donde también vive su familia.

Una boda linda

Ortiz y De León se casaron en 2012. Para entonces ya había nacido el único hijo biológico del artista, el pequeño Xavier, quien era el centro de su vida.

La novia contó que la pedida de matrimonio fue muy especial. “Sí, estamos felices. Estuvo muy padre cómo me dio el anillo. Primero, fue una plática hasta que lo llevé a la joyería (risas). Todo fue a través de una cartita en la que me decía que el bebé tenía muchas ganas de que me casara con él, además de que me hizo otro vale en el que me informaba que podía ir a la joyería a canjearlo por la sortija que quisiera”, reveló.

La boda fue en Guadalajara. La novia llevó un traje del famoso diseñador mexicano Benito Santos. La luna de miel fue en París.

El triste final

Fue el propio Xavier Ortiz quien contó que las cosas con su esposa estaban mal. “Sí, tengo ya desde hace bastante tiempo problemillas ahí con mi matrimonio. No hubo una discusión, llegué (a la casa) y vi que ya no estaba. Se fue con sus papás”, afirmó Ortiz en entrevista a la televisión mexicana.

A la revista TV y Notas le dio más detalles en 2018. Explicó que la separación se produjo “porque ya no íbamos para el mismo lado; yo retomé mi carrera con Garibaldi con las generaciones mezcladas, comencé a vender shows, y a ella no le pareció que volviera a los medios porque iba a estar fuera de casa los fines de semana. Empezó a haber tensiones fuertes, hasta que se decidió que yo no podía dejar pasar esta oportunidad, porque había arrancado muy bien y estaba generando bastante y sin Paty, Sergio o Charly, que eran elementos importantes”.

La pareja entró entonces en una serie de acusaciones, que hasta incluyeron violencia doméstica, y dos años, para el momento de la muerte de Ortiz, aun estaban dirimiendo la separación de bienes. Aunque ya habían llegado a un acuerdo en cuanto a la custodia del pequeño.