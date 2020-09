Patricia Manterola y los Garibaldi dan su último adiós a Xavier Ortiz. ¿Hubo reencuentro?

View this post on Instagram

Un día sin duda de los más tristes de mi vida, mi corazón llora tu partida mi Xavieriño do nascimento- me quedo con muchísimos recuerdos tuyos llenos de amor, alegria y sobretodo agradecimiento. Gracias por formar parte de mi vida Xavi, gracias por haber sido más que un compañero, fuimos hermanos. Pido porque tu trayecto hacia la fuente sea mágico. Te vamos a extrañar conejo.