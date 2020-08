Ninel Conde pierde custodia de su hijo: ¿Por qué?

Ninel Conde se pronunció recientemente a través de su cuenta oficial en Instagram para darle a conocer a sus miles de seguidores la penosa noticia de que perdió la custodia provisional de su hijo Emmanuel Medina, fruto de su relación amorosa con Giovanni Medina.

“Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de Covid y en un convenio con una firma presuntamente FALSIFICADA y nisiquiera ratificado”, anunció la actriz mexicana a través de su cuenta en Instagram con una fotografía en la que aparecía acompañada de su pequeño hijo.

Conde continuó mencionando que un juez le dio la custodia provisional de Emmanuel a su ex pareja, Giovanni Medina: “Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo Y ME IMPIDE ESTAR CON EL Recordando que nisiquiera fui notificada de esta medida hace ya 4 meses.”

La también cantante alzó su voz en contra de la impunidad en tierras aztecas en medio del escándalo legal que protagoniza con Giovanni Medina por la custodia de su hijo: “Hoy confirmo una vez más mi teoría que la impunidad en mi país está más fuerte que nunca . El tener relaciones en la política en este caso como el lo dice a TODO MUNDO con la cancillería de Mexico consigue alejar a un hijo de su madre y peor aún alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por videollamada.”

Ninel Conde se sinceró al mencionar que deja todo en manos de Dios y que sólo el tiempo decidirá lo que sucederá en medio del escándalo por la custodia de su hijo Emmanuel Medina, quien nació en el año 2015 y tiene tan sólo 5 años de edad: “A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño conocerá la verdad y quien en realidad le quito a su madre en los años más importantes de crianza.”

A mediados del mes de abril, Conde presentó una denuncia oficial ante la Fiscalía General de Justicia de México en contra de Giovanni Medina, su ex pareja y padre de su hijo Emmanuel, por no permitirle ver al menor desde hace un tiempo. En ese momento, Medina alegó que Conde podía contagiar al menor con Coronavirus ya que había estado viajando a varias ciudades para cumplir con compromisos profesionales.