Aylín Mújica habla de enemistad con Angélica Rivera: ¿Por qué?

Aylín Mújica sorprendió a todos los televidentes de “Suelta La Sopa” al aparecer de manera sorpresiva en el show de entretenimiento en la transmisión de este lunes 3 de agosto. La actriz cubana estará como presentadora invitada durante toda esta semana, lo que le permitirá brindar su opinión en diversos temas candentes de la industria del entretenimiento.

A lo largo de la transmisión de esta semana, Mújica habló de la enemistad que protagonizó con la actriz y ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, mientras filmaban una importante telenovela en tierras aztecas en el año 1994:

“La conozco desde el año 94, donde tuvimos nuestro momento difícil cuando estábamos grabando aquella telenovela en aquella época. Yo iba a ser La Dueña, pero no podíamos ser dos extranjeros protagonistas en esos momentos, Gattorno y yo. Entonces le dieron el personaje a ella, muy bien dado porque la verdad que se comió la novela”, manifestó la actriz cubana.

La estrella continuó hablando de lo que ocasionó su rivalidad con ‘La Gaviota’: “En una de esas me empezó a agarrar como rabia y celos porque yo tenia el cabello del mismo color que ella y un día me tocó en el camerino y me dijo: ‘Oye, sabes que tienes el color del cabello igual que yo’. Entonces yo le dije: ‘Ay, lo siento’. En ese momento me hizo un gran favor porque Fabiola se hizo famosa con unos lentes y unas colitas.”

Pese al incidente, en la actualidad Rivera y Mújica sostienen una muy buena relación de amistad y constantemente están en contacto. Las actrices compartieron créditos al trabajar juntas en la exitosa telenovela “La Dueña” en el año 1995, un proyecto dramático que se convirtió en un completo éxito en audiencia en México.

“La Dueña” fue protagonizada por Angélica Rivera y Francisco Gattorno, mientras que Cynthia Klitbo, Eduardo Santamarina, Rosita Quintana y Salvador Sánchez interpretaron a los antagonistas de la exitosa telenovela que fue producida por Florinda Meza para Televisa.

En el proyecto, Mújica interpretó a Fabiola Hernández, un personaje que se volvió icónico en la historia de las telenovelas por su atuendo físico que se caracterizaba por lucir unas gafas y el cabello con unos moños que la hacían lucir muy inocente.