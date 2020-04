Ninel Conde denuncia al padre de su hijo ante Justicia Mexicana: ¿Por qué?

En entrevista con la prensa mexicana, Ninel Conde dio a conocer que denunció a Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, por no permitirle ver a su pequeño desde hace unas semanas en medio de la cuarentena que se vive en México por el COVID-19. La actriz formalizó la denuncia en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México.

De acuerdo con una entrevista con Imagen Entretenimiento a las afueras de la Fiscalía General de Justicia, Ninel Conde manifestó haber demandado a Giovanni Medina por violencia familiar y violencia de género. Fue a inicios del mes de abril que la estrella mexicana admitió a los medios de comunicación que su ex pareja no le estaba permitiendo ver a su hijo.

“Él se ha dedicado a siempre meterle cosas negativas de su mamá, por mi hijo prefiero no ahondar en detalles. Si llegue a estos grados es porque creo es un derecho de Emmanuel el estar con su madre, que lo esté polarizando y que el mismo niño a lo mejor no quiera regresar a su casa por todo lo que le dicen, también es una violencia para Emmanuel”, expresó Conde en un video que dieron a conocer en la cuenta oficial de TvyNovelas México en Instagram.

Asimismo, la actriz reveló que se realizó una serie de estudios en un centro de salud de Ciudad de México, pero enfatizó que no se sometió a una prueba de Coronavirus ya que no ha presentado ningún tipo de síntomas y en cualquier centro de salud sólo le están realizando las pruebas a personas que presenten los síntomas del virus.

Por otra parte, Conde manifestó que hay que ser muy consciente y sólo someterse a una prueba de COVID-19 si es necesario y no por un “capricho” de su ex pareja para permitirle ver a su hijo Emmanuel.

“No por un capricho de un mentiroso quieras dañar a la gente. Me hice estudios de sangre, me hicieron estudios incluso de influenza, me salieron mis rangos de glóbulos blancos en orden, mi doctor me hizo la interpretación que estaba yo completamente sana, se los envié y ni así me dejó tener al niño en la casa”, aseguró la actriz y cantante mexicana en entrevista con Imagen Entretenimiento.

¡Ninel Conde demanda a Giovanni Medina por violencia familiar y violencia de género!

