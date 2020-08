Jorge Bernal habla de salida de Carolina Sandoval de Suelta La Sopa

En una reveladora entrevista exclusiva con MamasLatinas.com, Jorge Bernal se sinceró por primera vez sobre la sorpresiva salida de su colega Carolina Sandoval de “Suelta La Sopa”, el show de entretenimiento que conducían juntos en Telemundo.

“Hay millones de personas pasando por momentos muy difíciles a nivel personal y a nivel profesional también. Lamentablemente está sucediendo esto a nuestro alrededor. A mí me afecta muchísimo ver a una compañera ya no estar a mi lado. Me molesta. Me afecta”, expresó Bernal al referirse al despido de ‘Veneno Sandoval’ de Suelta La Sopa.