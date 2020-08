J Balvin da positivo a Coronavirus

Premios Juventud 2020 fue una noche de anuncios inesperados, tal y como el que realizó J Balvin al recibir de manera remota su galardón en la categoría “Video Con El Mensaje Más Poderoso” por el videoclip de “Rojo”. Desde su residencia en Medellín en Colombia, el cantautor anunció que se encuentra recuperándose de Coronavirus tras haber sido diagnosticado hace unos días.

Balvin manifestó que el virus lo “tocó duro” e instó a todos los hispanos a tener mucha conciencia en los difíciles momentos que se están viviendo, una crisis de salud pública que ha causado estragos a nivel mundial.

Durante su discurso al recibir su galardón en la ceremonia de premiación de “Premios Juventud 2020”, la estrella de música urbana reveló que su ausencia en la gala se debió a la rigurosa cuarentena que está cumpliendo en estos momentos en su casa a las afueras de Medellín en Colombia.

J Balvin fue el artista con el mayor número de nominaciones en “Premios Juventud” con un total de 12 nominaciones por su más reciente álbum discográfico “Colores”.

“En estos momentos apenas estoy saliendo del COVID-19, han sido unos días muy difíciles y muy complicados… A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó bien duro… Así que estoy enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a la gente en general, que se cuiden y que se protejan, esto no es un chiste. A pesar que hay cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense”, puntualizó Balvin.