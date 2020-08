Carolina Sandoval y Cristina Eustace se confiesan: ¿Qué dijeron?

“El Almuerzo con Caro” de Carolina Sandoval sigue más picoso que nunca. La talentosa presentadora de televisión venezolana sigue haciendo historia en las plataformas digitales con su show. En la transmisión de este lunes 10 de agosto, ‘La Venenosa’ contó con una invitada de lujo, Cristina Eustace, ex pareja de Esteban Loaiza.

En la íntima conversación, Eustace reveló los difíciles momentos que vivió durante la relación amorosa que sostuvo con el viudo de la cantante Jenni Rivera: Desde el rechazo de importantes emisoras musicales hasta fuertes amenazas por su noviazgo con Loaiza, viudo de ‘La Diva de la Banda’.

Pese a su difícil separación amorosa de Esteban Loaiza, Eustace manifestó que no le guarda ningún tipo de rencor al padre de su hijo, de quien se separó cuando el pequeño tenia tan sólo tres meses de nacimiento.

Durante la entrevista, Eustace y Sandoval puntualizaron en la importancia de hacer un ‘detox’ de personas que no aporten cosas positivas a nuestras vidas, en especial en este 2020 que ha sido un año muy crucial para todos por la pandemia del COVID-19.

A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval) on Aug 10, 2020 at 12:00pm PDT

View this post on Instagram

“En lo que usted se hubiese cambiado su apellido Eustace por Loaiza, la cosa estaría peluda”, afirmó ‘La Venenosa’ al momento de hablar sobre la vida amorosa de Cristina Eustace, con quien sostiene una consolidada relación de amistad desde hace 10 años.

“Fue la pendejez del amor, fue eso… A mí hasta amenazas me dijeron: ‘Si tu andas con ese hombre, yo me voy a encargar de que no te toquen en ninguna radio, de que desaparezca tu nombre’. La verdad es que en el amor no se manda”, confesó la cantante al momento de ser cuestionada por Carolina Sandoval sobre las múltiples veces en las que su nombre artístico salió salpicado por los escándalos de Esteban Loaiza, su ex pareja sentimental y viudo de Jenni Rivera.