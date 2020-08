Carolina Sandoval se quiebra en llanto en plena entrevista: ¿Por qué?

En una reveladora y emotiva entrevista con Elisa Beristain y Javier Ceriani para “Chisme No Like”, Carolina Sandoval se quebró en llanto al hablar sobre su salida de ‘Suelta La Sopa’ y de la estrecha relación de amistad que sostenía con Carlos Mesber, fundador de High Hill Entertainment, la casa productora del afamado show de entretenimiento de Telemundo.

“Tú sabes lo que no le perdono a Carlos Mesber, que él me haya escrito a mí, que no salgas de tu casa, te vas a quedar en tu casa hasta que sea únicamente necesario que los cuatro panelistas estén en el estudio”, puntualizó Sandoval mientras se quebraba en llanto.

En el mes de julio, la periodista venezolana fue despedida de “Suelta La Sopa”, una noticia que tomó por sorpresa a toda la audiencia que día a día sintonizaba el show para disfrutar de sus ocurrencias y profesionalismo.

Durante la entrevista, Sandoval aclaró que su indignación no se debe a una crisis nerviosa: “Por eso no lo quiero ver más y esto no es una crisis nerviosa, esto es dolor porque lo tengo escrito y eso ni lo mostré en vivo. Él me prometió a mí, a su amiga, a su comadre, que yo iba a estar en mi casa y eso sí duele, porque me engañó, porque me traicionó.”

La estrella venezolana agregó: “Él me escribió y me dijo: ‘No te preocupes, hasta que no sea necesario que los cuatro panelistas estén en el estudio, vas a estar en tu casa’. Entonces que alguien me explique… ¿Qué fue lo que pasó? (…) Porque al parecer cualquier programa sabía más que yo.”

Durante la reveladora entrevista, Javier Ceriani le cuestionó a Carolina Sandoval si “intentaron callarla” por una suma de dinero de 60 mil dólares, a lo que la presentadora de televisión contestó:

“No importa la cantidad, mi libertad de expresión no tiene precio (…) eso no está en juego. Mi abogado definitivamente no está discutiendo si yo voy a hablar contigo (…) Yo quiero hablar con quien a mí me dé la gana porque durante toda mi carrera he sido una promotora de que las personas responden lo que quieren a los periodistas que preguntan lo que quieran.”

Asimismo, Sandoval aclaró si presentará una demanda en contra de Telemundo y High Hill Entertainment: “La palabra demanda yo creo que ya el publico les está demandado bastante cada tarde por el hecho de haber realizado de manera incorrecta lo que hicieron. Me voy a reservar esa respuesta porque hay cosas que no debo comentar todavía. Mi abogado es un gran abogado del mundo del entretenimiento.”

Por otra parte, Carolina Sandoval mencionó que no siente ningún tipo de temor en que otras televisoras tengan miedo de trabajar con ella por denunciar públicamente que sufrió injusticias laborales:

“No creo porque yo no soy ni la primera ni la única que ha cometido alguna imprudencia como la llaman, yo no considero que haya sido ninguna imprudencia. Creo que muchas personas que han hecho cosas peores están en televisión.”

La exitosa comunicadora continúa sosteniendo un contacto directo con cada uno de sus fanáticos a diario a través de sus transmisiones en vivo en la plataforma de Instagram. “El Almuerzo con Caro” de Carolina Sandoval es transmitido completamente en vivo de lunes a viernes a las 3:00 PM, Hora del Este.

