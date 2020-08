[VIDEOS EXCLUSIVOS] Las aventuras de Shaila Pérez, guerrera de EXATLON 3, en el paraíso

View this post on Instagram

Voy a aprovechar la ocasión para recordar ese día tan increíble. El principio del final🙌🏼 No tienen la menor idea de lo cansados que estábamos física y mentalmente @a.medina_10 y yo pero que gran show y experiencia nos llevamos. El final es historia! Todavía me enchina la piel escuchar tu voz @erasmoprovenza eres el mejor haciendo tu trabajo!! Feliz cumple champ! Gracias por tu amistad! 🙌🏼 #fearthedeer #beamaquinita