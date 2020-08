¿Alicia Machado mintió sobre los maltratos de Donald Trump?

View this post on Instagram

Ohhhh my GOD 🙄😘🌟! Les agradezco Mucho A Mis #Fans alrededor del mundo 🌍 Que Nunca dejan De enviarme Recuerdos Inolvidables para mi ! Fabulous As #missuniverse96 My interview with @fallontonight #JayLeno The Tonight Show with Jay Leno is an American late-night talk show hosted by Jay Leno that first aired from May 25, 1992, to May 29, 2009, I remember it , in the middle of the scandal about my weight and my look ? He was so nice and the greatest couple of interviews! My Super #TBT @nbc @machadoaliciaoficial @machadooficial @missuniverse Gracias mi corazón por este súper #tbt @lupe_dangond Recuerdo ese día perfectamente! En el medio del escándalo Por Mi Peso Y La obesidad que supuestamente padecía ? Que ironías de la vida! Estamos en el 2020 Una Era Para Aceptar, respetar y empatizar ! Todo comienza por tu amor propio y así nada ni nadie te harán sentir triste ni diferente! Gracias 🙏🏻 #aliciamachadoweightlossplan #aliciamachadolifestyle #healthylifestyle www.coachyyc.com/aliciamachado